Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.08.2021 09:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.08.2021 09:08
    ABONE OL

    Ateş pahası değil! Bu fiyatlara hayatta bulamazsınız! Ziraat Bankası 2. el Passat! Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

    Ziraat Bankası'ndan satılık araçlar, ipotekli kullandırılan kredilerin ödenmemesi neticesinde icra prosedürü başlatılan araçları ya da bankanın elindeki satılık araçları ihtiva eder. Ziraat Bankası'ndan satılık taşıt alırken spot piyasalara nazaran daha az para ödeyerek alış veriş gerçekleştireceğiniz amacıyla kuşkusuz bir kardan ve karlı bir alış verişten konuşmak mümkündür. Bunun en mühim sebebi ise vasıtalar amacıyla spot piyasalarda bireylerin karlarını düşünerek satış yapması, bankaların ise batık kredilerin temini amacıyla daha az bir kar ile satışı tamamlamak istemesidir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası 2. el Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

    Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası kendi bünyesinden otomobil satışı yapıyor. Bu anlamda Ziraat Bankası'ndan satılık vasıtalara erişmek amacıyla Ziraat Bankası Araçları bağlantısını inceleyebilir ve süratli arama özelliği ile dilediğiniz özelliklere sahip taşıtları basitçe bulabilirsiniz. Sayfaya girdiğiniz anda sizi ihalesi devam eden, yeni eklenen, fiyatı düşen kategorilerinde vasıtalar karşılayacaktır. Satın alabilmek dilediğiniz kategoride ürünleri bu özelliklerine göre aratabilirsiniz. İl, marka, model ve model senesi gibi özelliklerini söyleyerek aradığınız türde bir aracın sistem üstünde bulunup bulunmadığını basitçe bulabilirsiniz.

    Ziraat Bankası 2. el Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

    Ziraat Bankası 2. el Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

        Ziraat Bankası 2. el Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

        Ziraat Bankası'ndan Satılık Araç Almak Karlı Mıdır?

        Ziraat Bankası'ndan satılık taşıt alırken spot piyasalara nazaran daha az para ödeyerek alış veriş gerçekleştireceğiniz amacıyla kuşkusuz bir kardan ve karlı bir alış verişten konuşmak mümkündür. Bunun en mühim sebebi ise vasıtalar amacıyla spot piyasalarda bireylerin karlarını düşünerek satış yapması, bankaların ise batık kredilerin temini amacıyla daha az bir kar ile satışı tamamlamak istemesidir.

        Bankalar, uzman raporları ile fiyatları belirlerken serbest piyasada fiyatlar, bireylerin detaylı kriterleri meydana koyarak tespit ettiği bir sonuçtur. Bankaların bilirkişi raporları neticesinde meydana bir muhammen bedel çıkacaktır. Başlangıç fiyatı olarak da adlandırılabilecek bu muhammen bedel üzerinden bankaya teklifinizi sunarsınız.

        Ziraat Bankası İcradan Araç

        Ziraat Bankası'nın satılık araçları ilk önce icra müdürlükleri aracılığı ile satışa çıkarılırlar. Eğer banka icra müdürlüklerinin muhammen bedelini yeterli bulmazsa, kendi şartları ile mamülleri satabilmek suretiyle taşıtları avukatları vasıtasıyla satın alır. Böylece mamüller üzerindeki tek hâkim satıcı durumunu alır ve dilediği gibi satışta söz hakkına sahip olur.

            Banka Araçlarını Kendi Yapısında Satıyor

            Banka kendi içeriğinde araçları satabilmek suretiyle icradan satılık araçları satın alır ve mülkleri arasına katar. Kendi tespit ettiği kurallara göre satışlarını yapar. Banka, dilediği şahsa satış yapabileceği gibi dilediği vakit da aracın satışını durdurabilir.

            Hangi Araçlara Teklif Verebilirim?

            Ziraat Bankası'ndan satılık araçlara öneri vermek amacıyla aracın teminat tutarını ödemiş ve banka şubeleri üzerinden satış şartnamesini imzalamış olmanız gerekir. Farklı bir araca öneri sunmak istemeniz halinde aynı şekilde bir müracaat sürecinden geçmeniz ve teminat tutarı ödeyerek şartname imzalamanız gerekir.

            Teminat Bedeli İadesi Alabilir Miyim?

            Teminat tutarı ödemiş bulunduğu halde, 15 gün içersinde başvurduğu taşıt amacıyla öneri vermemiş olan alıcıya 15 günün sonunda,
            Katıldığı e-ihalede öneriyi başka önerilere göre düşük kalan alıcılara,

            E-ihalesi banka doğrultusundan mücbir sebeplerce iptal edilmiş ihalelerde alıcılara yatırdıkları teminat tutarı bedelleri iade edilecektir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İşte emekli olan generaller ve albaylar
            Haberler Ekonomi Ateş pahası değil! Bu fiyatlara hayatta bulamazsınız! Ziraat Bankası 2. el Passat! Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor
                SON DAKİKA