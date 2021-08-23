Ateş pahası değil! Bu fiyatlara hayatta bulamazsınız! Ziraat Bankası 2. el Passat! Skoda Superb, Ford Focus, Renault Fluence satıyor

Ziraat Bankası'ndan Satılık Araç Almak Karlı Mıdır?

Ziraat Bankası'ndan satılık taşıt alırken spot piyasalara nazaran daha az para ödeyerek alış veriş gerçekleştireceğiniz amacıyla kuşkusuz bir kardan ve karlı bir alış verişten konuşmak mümkündür. Bunun en mühim sebebi ise vasıtalar amacıyla spot piyasalarda bireylerin karlarını düşünerek satış yapması, bankaların ise batık kredilerin temini amacıyla daha az bir kar ile satışı tamamlamak istemesidir.

Bankalar, uzman raporları ile fiyatları belirlerken serbest piyasada fiyatlar, bireylerin detaylı kriterleri meydana koyarak tespit ettiği bir sonuçtur. Bankaların bilirkişi raporları neticesinde meydana bir muhammen bedel çıkacaktır. Başlangıç fiyatı olarak da adlandırılabilecek bu muhammen bedel üzerinden bankaya teklifinizi sunarsınız.