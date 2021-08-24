Renault, Fiat, Dacia ve Nissan’dan kampanyalı otomobiller! 60.000 TL ve 100.000 TL faizsiz kredi fırsatları!

ÖTV matrah arttırımı ve araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı Ağustos ayı ilk kampanyalar açıklandı!

Yüzde 45'lik ÖTV diliminde bulunan otomobillerin matrağı 85 bin TL'den 92 TL'ye çıkarken, ÖTV dilimindeki matrah dilimi, 130 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi.

Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. İşte Renault, Fiat, Dacia ve Nissan'dan kampanyalı otomobiller!