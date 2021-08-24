200.000 TL altı tüm modeller! FIAT, CITROEN, DACİA, FORD, HONDA, PEUGEOT... ÖTV değişikliğiyle otomobillerin fiyat listesi!

ÖTV oranlarında yapılan değişiklikle birlikte sıfır otomobil fiyatları için vatandaşın yapmış olduğu araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda 200.000 TL altındaki arabaları haberimizde derledik. Bu fiyatlara sahip olan markalar ise Fıat, Cıtroen, Dacia, Ford, Honda, Peugeot
şeklinde sıralanıyor. Koronavirüs ardından yükselen vasıta pazarı nedeniyle yeni bir vasıta resmen hayal olmuştu. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte, pek çok şahıs galerilerin yolunu tuttu. Listede cebinize uyan bir arabayı seçerek siz de ayağınızı yerden kesebilirsiniz. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ise belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir.
İŞTE 200.000 TL ALTI TÜM MODELLER
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL 1.6 .Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 189.900 TL Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL