Ev hanımlarına kredi veren bankalar hangileri? Binlerce lira veriliyor! Çalışmayan ev hanımlarına bankalardan kredi müjdesi!

Bu inceleme ve değerlendirmelerden olumlu olarak geride bıraktığımız kredi müracaatı yapan şahıslar ise bankadan kredi almaya hak kazanırlar. Günümüzde gelir belgesiz ve çalışmayan ev hanımlarına kredi veren pek çok değişik banka bulunmaktadır. Bu bankalar krediye karşılık olarak kefil ya da teminat isteyebilirler. Hem de sabit olarak devletten alınan yardım parası ya da aylıklar da "gelir" olarak gösterilebilir ve bu tür bir geliriniz varsa bunu bankaya vererek kredinin onaylanmasını sağlayabilirsiniz.