60.000 TL ve 100.000 TL faizsiz kredi fırsatları! Renault, Fiat, Dacia ve Nissan’dan kampanyalı otomobiller!

60.000 TL ve 100.000 TL faizsiz kredi fırsatları teker teker mest ediyor. ÖTV matrah arttırımı sonrasında Renault, Fiat, Dacia ve Nissan'dan kampanyalı otomobiller oldukça merak ediliyor. Otomobil firmaları gerçekleştirdikleri kampanyalarla sıfır vasıta satın alabilmek isteyen müşterileri amacıyla ideal koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. Otomobil şirketleri tarafından her bütçeye uygun sıfır faizli taşıt kampanyaları tertip edilmektedir. Örnek olarak Nissan Micra modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca 2021 model Nissan Qashqai model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.