60.000 TL ve 100.000 TL faizsiz kredi fırsatları! Renault, Fiat, Dacia ve Nissan'dan kampanyalı otomobiller!
ÖTV matrah arttırımı ve araç fiyatları düşüşü ile birlikte 2021 yılı Ağustos ayı ilk kampanyalar açıklandı! Yüzde 45'lik ÖTV diliminde bulunan otomobillerin matrağı 85 bin TL'den 92 TL'ye çıkarken, ÖTV dilimindeki matrah dilimi, 130 bin Türk lirasından 150 bin Türk lirasına yükseldi. Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen binek otomobillerde ise vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına yükseltildi. Söz konusu araçlarda uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri korundu. İşte Renault, Fiat, Dacia ve Nissan'dan kampanyalı otomobiller!
60.000 TL ve 100.000 TL faizsiz kredi fırsatları teker teker mest ediyor. ÖTV matrah arttırımı sonrasında Renault, Fiat, Dacia ve Nissan'dan kampanyalı otomobiller oldukça merak ediliyor. Otomobil firmaları gerçekleştirdikleri kampanyalarla sıfır vasıta satın alabilmek isteyen müşterileri amacıyla ideal koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. Otomobil şirketleri tarafından her bütçeye uygun sıfır faizli taşıt kampanyaları tertip edilmektedir. Örnek olarak Nissan Micra modellerinde 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi kullanabilirsiniz. Ayrıca 2021 model Nissan Qashqai model araç alımlarında 100.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.
Renault 2021 Ağustos Kampanyası
Ağustos ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.
Ağustos ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.
Renault İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik model araç alımlarında da 60.000 TL'ye 12 ay % 0 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilir, sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 6.000 TL indirimle 163.400 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.
Ağustos ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.
Ağustos ayı kampanyasına özel sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Kangoo Express, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet model otomobil alımlarında 5.000 TL indirim sağlanıyor.
2021 Ağustos Ayı Dacia Kampanya Detayları
Ağustos ayında Dacia Finanstan kredi kullananların ilk taksiti 2022 Ocak ayına erteleniyor. Taksit ertelemesinin yanı sıra 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi sağlanıyor.
Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull modeline Ağustos ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.