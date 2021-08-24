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    • Ekonomi
    • 24.08.2021 14:38
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    • 24.08.2021 14:38
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    24 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    24 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 24 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    24 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Borusan Yatırım Pazarlama 452,60 436,70 3,64
    Hektaş 8,52 8,24 3,40
    Verusa Holding 47,12 45,64 3,24
    Enka İnşaat 10,41 10,14 2,66
    Pegasus 72,50 70,65 2,62
    Konya Çimento 882,00 860,10 2,55
    Logo Yazılım 39,12 38,36 1,98
    Kerevitaş Gıda 4,51 4,43 1,81
    İhlas Holding 0,58 0,57 1,75
    TAV Havalimanları 24,06 23,68 1,60
    Türk Hava Yolları 12,68 12,49 1,52
    Kardemir (D) 7,77 7,67 1,30
    Türk Telekom 7,39 7,30 1,23
    Anadolu Efes 22,16 21,90 1,19
    Oyak Çimento 6,93 6,85 1,17
    Coca Cola İçecek 87,00 86,00 1,16
    Aksa Enerji 14,01 13,86 1,08
    İhlas Gayrimenkul 0,98 0,97 1,03
    Torunlar GMYO 3,93 3,89 1,03
    Tüpraş 101,00 100,00 1,00

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 26,32 26,98 -2,45
    Erbosan 135,80 139,10 -2,37
    Hedef Girişim 2,71 2,75 -1,45
    Borusan Mannesmann 26,82 27,18 -1,32
    Vestel 29,46 29,80 -1,14
    Bera Holding 9,73 9,84 -1,12
    İş Yatırım Menkul Değerler 13,88 14,03 -1,07
    Fenerbahçe Futbol 34,38 34,74 -1,04
    Aksa 18,83 19,02 -1,00
    Alarko Holding 9,03 9,12 -0,99
    Esenboğa Elektrik 32,42 32,72 -0,92
    Şişe Cam 8,95 9,03 -0,89
    Alarko GMYO 20,90 21,06 -0,76
    Çimsa 25,22 25,40 -0,71
    Odaş Elektrik 1,44 1,45 -0,69
    Netaş Telekomünikasyon 17,38 17,50 -0,69
    Kordsa Teknik Tekstil 23,48 23,64 -0,68
    Jantsa Jant Sanayi 69,15 69,60 -0,65
    Nuh Çimento 36,36 36,56 -0,55
    Galatasaray Sportif 3,68 3,70 -0,54

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