Ve sonunda netleşti! 650 TL ödemeyi ATM'den hemen alabilirsiniz! Paralar PTT üzerinden veriliyor!

Başvuruda tespit edilen ve eşi vefat etmiş bayanlara 2 ayda bir 650 TL ödeme yapılıyor. Paralar PTT'den ya da ATM'lerden çekilebiliyor. Eşi ölen kadınların mağduriyet yaşamaması amacıyla devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Hiçbir sosyal emniyeti olmayan kadınlar amacıyla de devlet yardım yapılıyor. İlgili vakıflar aracılığı ile bayanlara para ve sosyal destek yardımı sağlanıyor. Dul aylığına hak kazanılması için ölen eşin minimum şartları sağlaması halinde ölüm aylığı kapsamında verilen dul aylığından yararlanabileceklerin tespiti için dul maaşı kimlere verilir sorusuna yanıt verilmesi gereklidir.
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
Para PTT şubelerinden alınıyor. Sosyal Yardım Kartı'yla ATM'lerden çekim yapılabiliyor. Fakat kolluk kuvvetleri virüsle mücadele kapsamında bu ödemeyi evlere getiriyor.
BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?
Eşi vefat etmiş bayan vatandaşlar resmi ikametgahlarının bulunduğu il/ilçe sınırları içersinde belirleme edilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na (kaymakamlık içersinde oluyor) müracaat yapınca proses başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı dışında rastgele bir belge istenmiyor.
Kocası ölen bayanlar, talep ederlerse muhtaçlık halleri inceleniyor. Kadın muhtaç olarak belirleme edilirse, sivil toplum kuruluşları, Belediyeler ve kaymakamlıklara, sosyal yardımlardan yararlanabilmek amacıyla müracaatte bulunabiliyorlar.