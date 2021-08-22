ÖTV indirimli otomobiller listesi güncellendi: ÖTV indirimi sonrası bayilerde araç var mı? İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri

ÖTV indirimli vasıtalar listesi güncellendi. Geçtiğimiz zamanlarda gelen ÖTV matrah düzenlemesi ardından sıfır binek otomobilleri amacıylae alan indirimler yaşandı. Araç alabilmek isteyenler güncel ÖTV indirimi gelen vasıtalar listesi amacıyla aramalarını sıklaştırırken, bazı bayiler en erken teslim tarihleri ile ilgili aşağı yukarı tarihleri açıklarken birtakımları ise yoğun talep bundan dolayı gün vermedi. Hem de küresel otomotiv pazarında yaşanan çip krizi gene birtakım markalarda sıfır otomobil arzını etkilediğinden bayilerde sıfır vasıtalara erişiminin kısıtlı bulunduğu ifade edildi. İşte ÖTV indirimli fiyat listesi ve teslim tarihleri...
İŞTE GÜNCEL ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ LİSTESİ VE BAYİLERİN STOK DURUMU VE VERDİKLERİ EN ERKEN TARİH…
RENAULT MEGANE SEDAN JOY 1.3 EDC 140 BG
ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL
RENAULT CAPTUR TOUCH 1.0 TCE 90 BG MANUEL
ÖTV öncesi - 312 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 260 bin TL
RENAULT yetkilisi satıcısı, ÖTV kararı sonrası stokların hızla tükendiğini belirtirken, en erken tarih olarak Eylül sonunu işaret etti.
FİAT 500L CROSS PLUS 1.4 FİRE 95 HP MT
ÖTV öncesi - 278 bin 900 TL
ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 417 TL
FİAT EGEA SEDAN 1.6 M.JET 130 HP
ÖTV öncesi - 298 bin TL
ÖTV indirimi sonrası - 248 bin TL