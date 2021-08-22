En uygun faiz oranlarıyla Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford modellere kavuşun! Sıfır araç alacaklara son dakika duyulmamış kampanya!

Sıfır araç alacaklara son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford marka kampanyaları son derece merak ediliyor. Bu anlamda 2. el otomobil alabilmek yerine sıfır araçlara yönelen vatandaşlar incelemelerini sürdürüyor. Gelen açıklamalarda farklı markalar, pek çok taşıtta kampanya düzen ettiğini duyurdu. Belli bir peşinat veren vatandaşlar, daha ileri borcunu da taksitler biçiminde ödüyor. Bu anlamda Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor.
2021 Ağustos Fiat Kampanyaları Detayları
Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor.
Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 ÖTV dilimindeki ender SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı vakitte 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.
Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.