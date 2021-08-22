En uygun faiz oranlarıyla Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford modellere kavuşun! Sıfır araç alacaklara son dakika duyulmamış kampanya!

Sıfır araç alacaklara son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel ve Ford marka kampanyaları son derece merak ediliyor. Bu anlamda 2. el otomobil alabilmek yerine sıfır araçlara yönelen vatandaşlar incelemelerini sürdürüyor. Gelen açıklamalarda farklı markalar, pek çok taşıtta kampanya düzen ettiğini duyurdu. Belli bir peşinat veren vatandaşlar, daha ileri borcunu da taksitler biçiminde ödüyor. Bu anlamda Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor.