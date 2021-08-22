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    • Ekonomi
    • 23.08.2021 08:58
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    • 23.08.2021 08:58
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    ÖTV indirimi sonrası piyasa karıştı! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne zaman düşer? 2.el araba fiyatları tepki verdi!

    İkinci el vasıta alabilmek isteyen vatandaşlar, ÖTV indiriminin fiyatlara ne vakit yansıyacağını araştırırken Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, sıfır vasıtalara gelen ÖTV indiriminin ikinci el piyasasına etkisini değerlendirerek, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. Pazarda sıfır araba yok. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Pazar bulunduğu yerde sayıyor" dedi.

    takvim.com.tr
    2.el araba fiyatları tepki verdi! ÖTV indirimi sonrası piyasa karıştı!

    İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne zaman düşer? Gibi sorular oldukça revaçta! Cumhurbaşkanı kararı tarafından sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde farklılık yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin liradan 92 bin TL'ye çıkarıldı. Oto galericiler uzun zamandır beklenen ÖTV düzenlemesiyle beraber sıfır araçlara yansıyacak olan fiyat düşüşünün ikinci el araç fiyatlarına da yansıyacağını belirttiler. Sektör temsilcileri de bu düzenlemeden umutlular. Peki bu düzenleme ikinci el araç fiyatlarına nasıl yansıyacak?


    "PİYASADA SIFIR ARABA YOK, ÖTV YANSISA DA ETKİSİ YOK"

    Piyasada çok fazla sıfır otomobil olmadığı için 2. elde bir düşüş olmadığını dile getiren Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, "Şu anda bize yansıyan hiçbir şey yok. 300 bin TL'lik arabalarda 50 bin TL gibi bir ÖTV indirimi oluyormuş. Piyasada sıfır araba yok.

    ÖTV yansısa da pek bir etki yapmıyor. 2. el araba fiyatlarında ne ileri gitme ve ne de geri gitme. Piyasa olduğu yerde sayıyor. Bu sıralar ucuz arabalar satılıyor, pahalı arabalarda ise sıkıntı var. 100-200 bin TL bandındaki arabalar satılıyor ama lüks arabalarda satış yok. Görünen o ki zamanla düz vites araba ve dizel araba yok olacak. İnsanlar artık otomatik vites arabalara yöneldi. Galericiler bile artık otomobil alırken otomatik vites olmasına dikkat ediyor. Herkes araba almadan önce muhakkak ekspertiz yaptırmalı. Bence 100-150 bin TL bandındaki otomobiller daha sorunsuz oluyor. Zamanında bakımları yapılmayan yüksek kilometreli arabalarda sıkıntı çıkabilir. O yüzden daha düşük kilometreli arabalara yönelmeleri doğru olur" dedi.

    "ŞU ANDA BİR HAREKET OLMADIĞI GİBİ İNDİRİM DE YOK"

    Fiyatlarda artma veya azalma olmadığına dikkat çeken galerici Orhan Yorulmaz ise "Bu ÖTV ya da KDV matrah indirimi demek daha doğru olur. İndirimin 2. el otomobil piyasasına bir etkisi olmadı. Sosyal medyada insanların 2. el oto fiyatlarının düşeceği yönünde beklentileri var. Şu anda bir hareket olmadığı gibi bir indirim de yok. Arabalar fiyatlarını koruyor. Çünkü istenilen sayıda dışarıdan sıfır araç gelmiyor. Sıfır araç almak isteyenler sırada bekliyor. Otomobil alacaklar, bir indirim beklemeden kafalarına uyan arabaları alsınlar. 2. elde bayram öncesi bir hareketlilik yaşanmıştı. Şu süreçte ise rölantide gidiyor. Şu anda 100-200 bin TL banındaki arabalar daha rahat gidiyor. 100 bin TL'nin altındaki otomobiller ile 250 bin TL'nin üstündeki otomobilleri satmakta ise zorluk çekiyoruz" diye konuştu. Galericiler, 2. el otomobil piyasasında en çok otomatik vites otomobillerin revaçta olduğunu belirttiler.

        2021 Ağustos Ayı Opel Kampanyası

        Opel İnsignia model araç alımlarında 90.000 TL'ye 12 ay %0,

        Opel Combo Life model araç alımlarında 90.000 TL'ye 12 ay %0,

        Opel Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Zafira Life model araç alımlarında 75.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

        Opel Grandland X 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance ve Opel Grandland X 1.5 130 HP DİZEL AT8 Edition modellerinde 15.000 TL kampanya indirimi sağlanıyor. Opel Grandland X 1.2 130 HP BENZİN AT8 Elegance modeline 420.900 TL, Opel Grandland X 1.5 130 HP DİZEL AT8 Edition modeline ise 431.900 TL'lik indirimli kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

        2021 Ağustos Fiat Kampanyaları Detayları

        Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden oluşturulan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk armağan ediliyor.

        Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

        %50 ÖTV dilimindeki ender SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı vakitte 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

        Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        2021 Ağustos Ayı Dacia Kampanya Detayları

        Ağustos ayında Dacia Finanstan kredi kullananların ilk taksiti 2022 Ocak ayına erteleniyor. Taksit ertelemesinin yanı sıra 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi sağlanıyor.

        Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull modeline Ağustos ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Ağustos ayı liste fiyatı 164.900 TL olan Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelini kampanya kapsamında 160.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Ağustos ayı liste fiyatı 159.000 TL olan Dacia Dokker Combi Eco-G modelini kampanya kapsamında 151.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

            Renault 2021 Ağustos Kampanyası

            Ağustos ayında zam yapılmayan Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg model araç alımlarında 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. İlgili kampanya kapsamında Renault Taliant Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg modelini 167.000 TL peşinat ve 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Dilerseniz aynı araca kampanya kapsamında 137.000 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz oranlı kredi kullanarak ta sahip olabilirsiniz.

            Ağustos ayı fiyatı 232.000 TL olan 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg modelini ise 172.000 TL peşinat ve 12 ay vadeli %0 faiz oranlı 60.000 TL kredi kullanarak satın alabilirsiniz. Haziran ayı fiyatı 315.900 TL olan Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Benzin Otomatik modeline ise kampanya indirimli 301.900 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

            Renault İcon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg Benzin Otomatik model araç alımlarında da 60.000 TL'ye 12 ay % 0 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilir, sınırlı sayıdaki Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Benzin Manuel modeline 6.000 TL indirimle 163.400 TL'lik kampanyalı fiyatla sahip olabilirsiniz.

            Ağustos ayı kampanyasına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio ve Yeni Megane (Joy 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) araç alımlarında 3.000 TL takas indiriminden yararlanabilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ve Online satışa özel kampanyada ise Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmamakta ve aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak sunulmaktadır.

            Ağustos ayı kampanyasına özel sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Kangoo Express, Trafic Panelvan, Master Panelvan ve Master Kamyonet model otomobil alımlarında 5.000 TL indirim sağlanıyor.

            Ford 2021 Ağustos Kampanya Detayları

            Ağustos ayında Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor.

            Ford 2021 Ağustos Ticari Araç Kampanyası Detayları

            Ford ticari araçlarda 3 yıl sınırsız km garantisi veriliyor. Kampanya kapsamında Tourneo Courier, Transit Courier, Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Custom, Transit Custom, Transit Van, Transit Minibüs, Transit Kamyonet ve Ford Ranger ticari araç modellerinde 100.000 TL'ye 12 ay %0.49 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor.
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            Haberler Ekonomi ÖTV indirimi sonrası piyasa karıştı! İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi, yükselecek mi, ne zaman düşer? 2.el araba fiyatları tepki verdi!
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