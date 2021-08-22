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    • Ekonomi
    • 22.08.2021 12:10
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    • 22.08.2021 12:36
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    Bankalar çıldırdı: Para direk hesaba geçiyor! İş Bankası TEB ve Finansbank ATM'den 50 Bin TL ihtiyaç kredisi

    Milyonlarca vatandaşın hayalindeki cazip faiz oranları ve geri ödeme planı ile ihtiyaç kredisi İş Bankası TEB ve Finansbank ATM'den sağlanabiliyor. 50 Bin TL ihtiyaç kredisi anında hesaplara geçiyor. 90 güne varan ödemesiz dönemli 50 TL ihtiyaç kredsi ile ihtiyaçlarınızı ertelemeden karşılayabilirsiniz. Ayrıca kullanacağınız ihtiyaç kredilerinizin faizleri, piyasadaki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmemektedir ve kredi vadesi boyunca sabit kalmaktadır. Başvurular için detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Bankalar çıldırdı: Para direk hesaba geçiyor! İş Bankası TEB ve Finansbank ATM’den 50 Bin TL ihtiyaç kredisi

    İş Bankası, TEB ve Finansbank avantajlı ihtiyaç kredisi paketlerini açıkladı. 50 Bin TL'ye varan paketler ile nakit ihtiyaçlarızını hızlı ve pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Bankaların bu avantajlı dünyasından yararlanmak ise çok basit. Peki nasıl başvuru yapılır? İş Bankası, TEB ve Finansbank 50 Bin TL ihtiyaç kredisi başvuru detayları neler? İşte her türlü acil nakit ihtiyacınızda yanınızda olan İş Bankası, TEB ve Finansbank'ın ihtiyaç kredileri hakkında detaylı bilgiler...

    İŞ BANKASI, TEB VE FİNANSBANK'TAN 50 BİN TL'YE VARAN İHTİYAÇ KREDİSİ

    36 kredi vadesiyle 50 Bin TL ihtiyaç kredisine başvurmak ister misiniz? İş Bankası, TEB ve Finansbank'ın farklı ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden kendinize en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alabilirsiniz. Piyasadaki faiz oranları yükselse bile, hiç etkilenmeden kendi ödeme planınıza uygun oranlarda devam edebileceksiniz.

    İHTİYAÇ KREDİLERİNİN ÖZELLİKLERİ

    İhtiyaç kredileri standart ihtiyaç kredisi ürünü olmakla birlikte 3 – 36 ay arası vadelerde kullanılabilir.
    3 ay erteleme özelliğine sahiptir. Faiz ve vade oranları müşteri özelinde Findeks notuna göre değişiklik gösterebilir.
    TEB Müşterisi iseniz; CEPTETEB İnternet Şubesi, Mobil Uygulama ve teb.com.tr'den kolayca başvurabilir, onaylandığı anda hemen kullanabilirsiniz.TEB Müşterisi değilseniz; teb.com.tr'den kolayca başvurabilirsiniz.
    Başvurunuz onaylandığı takdirde; size en yakın TEB Şubesi'ni ziyaret ederek (https://www.teb.com.tr/en-yakin-teb-sube-atm/) evraklarınızı imzaladıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
    TEB piyasa koşullarına göre kampanya koşullarında değişiklik yapabilir.
    TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.
    Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarında kullanılabilir.

    TEB İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

    'Hemen Başvurun' butonuna tıklayarak adımları takip edebilir, size en yakın TEB Şubesine giderek başvuru talebinde bulunabilir veya CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması, CEPTETEB İnternet Şubesi ve TEB Telefon Şubesi'nden başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
    Gerekli Belgeler sekmesinden başvurunuz için gerekli olan belgeleri görüntüleyebilirsiniz.
    Dilerseniz TEB Telefon Şubesi 0850 200 0666 numaralı hattımızı arayarak 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
    Farklı kullanım amaçlarına yönelik hazırladığımız kredi paketleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz ile hep yanınızdayız. Tüm ürünlerimizi incelemek ve size en uygun krediden yararlanmak için ihtiyaç kredileri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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        İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

        İhtiyaç kredinizi size özel* belirlenen ihtiyaç kredisi faiz oranıyla dilerseniz aylık eşit taksitlerle, dilerseniz kişiye özel esnek taksitli** ödeme planıyla kullanabilirsiniz.

        Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

        https://www.isbank.com.tr/ihtiyac-kredisi linki üzerinden ister SMS ile ister internet bankacılığı aracılığı il ihitiyaç kredisine başvuruda bulunabilirsiniz.

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        FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

        Finansbank'ta ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle;

        Faiz oranları müşterinin başvuru skoruna göre değişiklik göstermektedir. Örnek maliyet tablosu aşağıdaki gibidir.

        QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
        QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
        Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
        TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
        İnternet Şubesi ve QNB Mobil üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.
        QNB Finansbank İnternet Şubesi ve QNB Mobil şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

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        Haberler Ekonomi Bankalar çıldırdı: Para direk hesaba geçiyor! İş Bankası TEB ve Finansbank ATM'den 50 Bin TL ihtiyaç kredisi
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