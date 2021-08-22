Bankalar çıldırdı: Para direk hesaba geçiyor! İş Bankası TEB ve Finansbank ATM’den 50 Bin TL ihtiyaç kredisi

İş Bankası, TEB ve Finansbank avantajlı ihtiyaç kredisi paketlerini açıkladı. 50 Bin TL'ye varan paketler ile nakit ihtiyaçlarızını hızlı ve pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Bankaların bu avantajlı dünyasından yararlanmak ise çok basit. Peki nasıl başvuru yapılır? İş Bankası, TEB ve Finansbank 50 Bin TL ihtiyaç kredisi başvuru detayları neler? İşte her türlü acil nakit ihtiyacınızda yanınızda olan İş Bankası, TEB ve Finansbank'ın ihtiyaç kredileri hakkında detaylı bilgiler...
İŞ BANKASI, TEB VE FİNANSBANK'TAN 50 BİN TL'YE VARAN İHTİYAÇ KREDİSİ
36 kredi vadesiyle 50 Bin TL ihtiyaç kredisine başvurmak ister misiniz? İş Bankası, TEB ve Finansbank'ın farklı ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden kendinize en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alabilirsiniz. Piyasadaki faiz oranları yükselse bile, hiç etkilenmeden kendi ödeme planınıza uygun oranlarda devam edebileceksiniz.
İHTİYAÇ KREDİLERİNİN ÖZELLİKLERİ
İhtiyaç kredileri standart ihtiyaç kredisi ürünü olmakla birlikte 3 – 36 ay arası vadelerde kullanılabilir.
3 ay erteleme özelliğine sahiptir. Faiz ve vade oranları müşteri özelinde Findeks notuna göre değişiklik gösterebilir.
TEB Müşterisi iseniz; CEPTETEB İnternet Şubesi, Mobil Uygulama ve teb.com.tr'den kolayca başvurabilir, onaylandığı anda hemen kullanabilirsiniz.TEB Müşterisi değilseniz; teb.com.tr'den kolayca başvurabilirsiniz.
Başvurunuz onaylandığı takdirde; size en yakın TEB Şubesi'ni ziyaret ederek (https://www.teb.com.tr/en-yakin-teb-sube-atm/) evraklarınızı imzaladıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Faiz ve vade oranları müşteri özelinde kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
TEB piyasa koşullarına göre kampanya koşullarında değişiklik yapabilir.
TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.
Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarında kullanılabilir.
TEB İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?
'Hemen Başvurun' butonuna tıklayarak adımları takip edebilir, size en yakın TEB Şubesine giderek başvuru talebinde bulunabilir veya CEPTETEB Mobil Bankacılık Uygulaması, CEPTETEB İnternet Şubesi ve TEB Telefon Şubesi'nden başvurunuzu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Gerekli Belgeler sekmesinden başvurunuz için gerekli olan belgeleri görüntüleyebilirsiniz.
Dilerseniz TEB Telefon Şubesi 0850 200 0666 numaralı hattımızı arayarak 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Farklı kullanım amaçlarına yönelik hazırladığımız kredi paketleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz ile hep yanınızdayız. Tüm ürünlerimizi incelemek ve size en uygun krediden yararlanmak için ihtiyaç kredileri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.