Araç alacakların nutku tutuldu! Öyle bir indirim geldi ki... Fiat 5ooX için 87.000 TL indirim kampanyası!

Araba alabilmek isteyenler amacıyla büyük bir fırsat kapısı açıldı. Fiat Egea, Fiorino ve Doblo gibi araçlarda ÖTV matrahı düşürülerek fiyatlar daha cazip duruma getirildi. Bugün sizlere Türkiye'de çok fazla tercih edilen, servis ağı geniş Fiat markalı otomobilin, benzinli ve dizel modellerini araştırdık. İşte araçların kampanyalı fiyatları… Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 82.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla satışa sunulmuştur. Ayrıca Fiat 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.
Fiat 5ooX şimdi 82.000 TL'ye varan indirimle!
Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 82.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
82.700 TL, 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 13.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
2021 Ağustos ayına özel tüm 0 Km Fiat modellerinin kampanya detayları
2021 Ağustos Fiat Kampanyası Detayları
Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden yapılan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.
Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.
%50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.