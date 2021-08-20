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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 12:35
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    • 20.08.2021 12:35
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    Araç alacakların nutku tutuldu! Öyle bir indirim geldi ki... Fiat 5ooX için 87.000 TL indirim kampanyası!

    ÖTV indirimi sonrasında en fazla aratılan marka Fiat oldu. Bu anlamda Fiat araba kampanyaları indirim vatandaşları mest etti. Yaşanan stresli etrafın etkiyi ve covid-19 salgınının yarattığı gergin piyasalar sebebiyle araç satışları ve otomotiv pazarında üretim hızı kesilmişti. Finans firmaları üzerinden faizsiz ve düşük faizli araç kredi dayanağı meydana getiren dev otomotiv markaları bu biçimde satış sayılarında artış gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 82.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla satışa sunulmuştur. Ayrıca Fiat 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.

    takvim.com.tr
    Öyle bir indirim geldi ki... Fiat 5ooX için 87.000 TL indirim kampanyası!

    Araba alabilmek isteyenler amacıyla büyük bir fırsat kapısı açıldı. Fiat Egea, Fiorino ve Doblo gibi araçlarda ÖTV matrahı düşürülerek fiyatlar daha cazip duruma getirildi. Bugün sizlere Türkiye'de çok fazla tercih edilen, servis ağı geniş Fiat markalı otomobilin, benzinli ve dizel modellerini araştırdık. İşte araçların kampanyalı fiyatları… Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 82.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla satışa sunulmuştur. Ayrıca Fiat 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.

    Fiat 5ooX şimdi 82.000 TL'ye varan indirimle!

    Özel tasarım detayları ile 2020 model Fiat 5ooX, 82.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.

    82.700 TL, 2020 model Fiat 500X Cross 1.6 M.Jet 120 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 13.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    2021 Ağustos ayına özel tüm 0 Km Fiat modellerinin kampanya detayları

    2021 Ağustos Fiat Kampanyası Detayları

    Kampanya kapsamında, Fiat Online üzerinden yapılan satışlarda 2021 model Fiat 500 modellerinde 4.000 TL, 2021 model Panda modellerinde 1.500 TL metalik renk hediye ediliyor.

    Ağustos ayında zam yapılmayan Fiat Egea Easy modelini Ağustos ayında 159.900 TL fiyatla satın alabilir ve Fiat Egea modellerinde Ağustos ayı kampanyası kapsamında 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi desteğinden faydalanabilirsiniz.

    %50 ÖTV dilimindeki nadir SUV araçlardan olan Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT Benzin Manuel modelini Ağustos ayı kampanyası kapsamında 231.000 TL fiyatla satın alabilirsiniz.

        Fiat 500L modellerinde cazip fiyatlar sunuluyor. 2020 model Fiat 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini 186.100 TL'ye, Fiat 500L Cross Plus 1.4 Fire 95 HP MT Benzin Manuel modelini ise 196.100 TL'ye satın alabilir, aynı zamanda 50.000 TL'ye 12 ay %0.99 faiz oranlı kredi imkanından da yararlanabilirsiniz.

        Türkiye'de satışta olan en ucuz sıfır araçlardan olan Fiat Panda Urban 1.2 69 HP Benzin Manuel modeline kampanya kapsamında 6.000 TL indirimle 139.000 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

        Sıfır Araç Satın Alırken Bu Noktalara Dikkat

        Sıfır vasıta satın alırken ilk önce alıcının bir vasıtan ne beklediğine karar vermesi gerekir. Yalnızca dış görünüş değerlendirilip vasıta satın alınması çok büyük bir hatadır. Yeterince inceleme yapmadan vasıta satın alındığında istenilen performansın elde edilememesi olasıdır. Bu amaçla alıcı vasıtatan beklentisinin ne olduğu, fiyat bakımından tatmin edici olmasının yetip yetmediği, fiyat dışında performans, teknolojik ve konfor yönünden nelerin beklendiği gibi hususları netleştirmelidir.

        Araç satın alınırken belgelerin tam olması içeriğine da özen gösterilmelidir. Satıcı firma vasıta satın alındığından alıcıya birtakım belgeler verir. Bu belgeler arasında fatura, garanti belgesi ve vergi makbuzu gibi belgeler yer alır. Bu belgeler kesinlikle vasıta teslim alınırken denetim edilmelidir.

        Sıfır vasıta satın alındığında vasıta stoklarda varsa kısa sürede teslim alabilmek mümkündür. Fakat aracın stoklarda olmaması ya da araca birtakım özellikler eklenmesinin istenmesi halinde 1-3 ay gibi bir bekleme zamanı söz hususu olabilir.

        Sıfır Araç Teslim Almadan Önce

        Sıfır araç satın almak çok keyifli ve heyecanlı bir süreçtir. Ancak bu heyecan içerisinde araç teslim alınırken arabayı iyice inceleme, iç ve dış kısımlarda hasar olup olmadığını kontrol etme süreci atlanmamalıdır. Yeni araçların üretici fabrikasından bayi deposuna taşınması sırasında hasar görmesi olasıdır. Bazı bayiler kilometre sayacı bağlantısını kesip yeni araçları, deneme sürüşü aracı olarak kullanabilirler. Bu durumda araçta bir miktar yıpranma olması doğaldır. Aynı zamanda üretim hatalarıyla da karşılaşılabilir.

        Araç yeni olmasına rağmen stok sahasında aylarca park edilmiş ve bazı elementlere maruz kalmış olabilir. Bu nedenle teslimat öncesi titiz bir kontrol süreci yaşanması hayati önem taşır. Bunun için mutlaka bayiden teslimat öncesi kontrol süreci tamamlanana kadar alıcı adına fatura kesmemesi istenmelidir. Aracın dış kısmı ve iç mekanları detaylı bir şekilde incelendikten sonra kaputun içi kontrol edilmelidir. Sıfır ilaç kilometresi incelenmelidir. Markadan ve modelden bağımsız olarak 150 km'den fazla olmaması gerekir. Araç incelenip teslim alındığı takdirde en yakın benzinciye ulaşmaya yetecek kadar benzinin depoda olduğundan emin olunmalıdır.
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        Haberler Ekonomi Araç alacakların nutku tutuldu! Öyle bir indirim geldi ki... Fiat 5ooX için 87.000 TL indirim kampanyası!
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