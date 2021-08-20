Araç alacakların nutku tutuldu! Öyle bir indirim geldi ki... Fiat 5ooX için 87.000 TL indirim kampanyası!

Sıfır Araç Satın Alırken Bu Noktalara Dikkat

Sıfır vasıta satın alırken ilk önce alıcının bir vasıtan ne beklediğine karar vermesi gerekir. Yalnızca dış görünüş değerlendirilip vasıta satın alınması çok büyük bir hatadır. Yeterince inceleme yapmadan vasıta satın alındığında istenilen performansın elde edilememesi olasıdır. Bu amaçla alıcı vasıtatan beklentisinin ne olduğu, fiyat bakımından tatmin edici olmasının yetip yetmediği, fiyat dışında performans, teknolojik ve konfor yönünden nelerin beklendiği gibi hususları netleştirmelidir.

Araç satın alınırken belgelerin tam olması içeriğine da özen gösterilmelidir. Satıcı firma vasıta satın alındığından alıcıya birtakım belgeler verir. Bu belgeler arasında fatura, garanti belgesi ve vergi makbuzu gibi belgeler yer alır. Bu belgeler kesinlikle vasıta teslim alınırken denetim edilmelidir.

Sıfır vasıta satın alındığında vasıta stoklarda varsa kısa sürede teslim alabilmek mümkündür. Fakat aracın stoklarda olmaması ya da araca birtakım özellikler eklenmesinin istenmesi halinde 1-3 ay gibi bir bekleme zamanı söz hususu olabilir.