Görenin dibi düştü ağızlar bir karış açık kalacak! Arkadaşının elinde gördü! Toprağı ekince 2 yılda parayı buldu. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan Şükran Avşar, hobi amaçlı yetiştirdiği frenk üzümünün faydalarını öğrenince çiftçilere alternatif ürün olarak kazandırmak için harekete geçti. A arkadaşının elinde frenk üzümü fidelerini gören Avşar, bunları bahçesine dikti. Yetiştirdiği fideden meyve almayı başaran Avşar, frenk üzümünün faydalarını araştırdı. Hem cilt üzerinde hem de tüm beden üzerinde oldukça etkili faydaları olan frenk üzümünü çoğaltmak isteyen Avşar, alternatif olarak yetiştirmeye başladığı ürünün satışını da yapmayı planlıyor.

ARKADAŞININ ELİNDE GÖRMÜŞTÜ

Ceviz diyarı Oğuzlar'da kendilerine ait bahçede sebze ve meyve ekimi yapan Şükran Avşar, günün büyük bir bölümünü toprakla geçirmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl önce ziyaretine gelen bir arkadaşının elinde frenk üzümü fidelerini gören Avşar, bunları bahçesine dikti.