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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 11:01
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    • 20.08.2021 11:01
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    Sıfır ve ikinci el arabada son dakika gelişmesi! 2.000-3.000 ve 4.000 lira arasında değişiyor... 2. el araba fiyatları düşer mi?

    ÖTV indirimi sonrasında sıfır ve 2. el otomobillerde indirim müjdeleri bekleniyor. Sıfır arabalarda bu indirim yapıldı fakat 2. el vasıtalara hala yansıtılmadı. Sıfır ve ikinci el araba alacak herkesi ilgilendiriyor. ÖTV düzenlemesiyle 50 bin liraya varan indirimler sağlandı. Fakat buna karşın sıfır vasıta fiyatlarını yüksek bulan ve üretimde yaşanan sorun (stok sorunu) nedeniyle istediği aracı bayilerde bulamayanlar var. İkinci elciler de sıfır vasıtataki düşük stoğu fırsata çevirip fiyat şişiriyor. Peki bu tür bir ortamda nelere ilgi edilmeli? İkinci el ile sıfır arasında kalan nasıl bir hesap yapmalı?

    takvim.com.tr
    2. el araba fiyatları düşer mi? 3.000 ve 4.000 lira arasında...

    Fiyatların süratle yükseldiği bir ortamda otomobil alabilmek ya da güncellemek isteyenler 'sıfır mı, ikinci el mi?' ikileminde kalabiliyor. Doğru karar sunabilcek amacıyla ise çoğu ayrıntıyı göz önünde tutmak gerekiyor. Bütçe, kullanım vakitı, yakıt, masraf, bakım... Bütün bu hususları öneme alarak sıfır ve ikinci el vasıtaların artı ve eksilerini masaya yatırdık. Pandemi, hammadde maliyeti, çip krizi kaynaklı üretim sorunsı, yükselen kurlar ve talep... Neresinden bakarsanız bakın vasıta fiyatlarını yükselten bir bahane var. Fiyatlar son dönemde süratle artmışken geride bıraktığımız hafta oluşturulan ÖTV düzenlemesiyle 50 bin liraya varan indirimler sağlandı.


    STOK SORUNU DÜŞÜNDÜRÜYOR

    Pandemi, hammadde maliyeti, çip krizi kaynaklı üretim sorunsı, yükselen kurlar ve talep... Neresinden bakarsanız bakın vasıta fiyatlarını yükselten bir bahane var. Fiyatlar son dönemde süratle artmışken geride bıraktığımız hafta oluşturulan ÖTV düzenlemesiyle 50 bin liraya varan indirimler sağlandı.

    Fakat buna karşın sıfır vasıta fiyatlarını yüksek bulan ve üretimde yaşanan sorun (stok bozukluğu) nedeniyle istediği aracı bayilerde bulamayanlar var.

    İkinci elciler de sıfır vasıtadaki düşük stoğu fırsata çevirip fiyat şişiriyor. Peki bu tür bir ortamda nelere ilgi edilmeli? İkinci el ile sıfır arasında kalan nasıl bir hesap yapmalı?

    YILDA 8 MİLYONLUK SATIŞ

    Tercihte en etkili husus bütçe. Daha düşük bütçeyle aynı aracın düşük kilometreli, 3-4 senelik olanını alabilmek mümkün. Mesela aynı marka ve model bir aracın 2018 modeli 270 bin liraya satılırken sıfır fiyatı 400 bin lirayı aşıyor. Bütçe bozukluğu yoksa sıfır tercih edilebilir. Çünkü bundan sonra sıfır alınan vasıtalar da çok değer yitirmiyor. Hatta alındığı an prim yapan vasıtalar var.



        LASTİK, MUAYENE VE GARANTİ

        Lastik ve akü gibi esas parçaların belli bir vakit sonra değişmesi gerekir. 4 lastiğin fiyatı 3.000-4.000 lira arasında. İkinci el vasıtada bu maliyeti hesaba katın. Sıfır vasıtada ise 40-50 bin kilometre (2-3 sene) lastik masrafı olmaz.

        İkinci el vasıtada iki senede bir vasıta muayenesi yaptırılması zorunlu. Muayene ücreti egzoz emisyon ölçüm ücretiyle bu sene sonuna kadar 463 lira. Sıfır vasıtada ise 3 sene vasıta muayenesi gerekmiyor. Böylece para ve vakit kayıbı olmuyor.

        Sıfır vasıtada bütün testler yapıldığından hata ve bozukluk riski çok azdır. Fakat ikinci elin geçmişi bilinmediğinden her an yeni bir masraf karşınıza çıkabilir. Bu yüzden servis geçmişi araştırılmalı. Sıfır vasıtaların en az 3 sene garantisi oluyor. Özellikle otomatik ve elektronik donanımı çok olan vasıtalarda garanti mühim bir avantaj. Uzatılmış garanti yoksa 3 yaş üzeri alıncak ikinci el vasıtalarda mümkün bozukluklarda maliyet yüksek olabilir. Bu yüzden sıfır ya da garantisi devam eden ve uzatılabilen ikinci el vasıta seçmekte yarar var.

        YÜKSEK KİLOMETRE YÜKSEK MASRAF

        Sıfır vasıtada 1 sene ya da 10-15 bin kilometreye kadar bakım masrafınız olmaz. İkinci eldeki vasıtaların çoğu, bakım vakti gelen vasıtalardan oluşuyor. Bu da servis tarifesiyle en az 1.000-1.500 lira masraf manasına geliyor. Araç 90-100 bin kilometrede ise bu sefer ağır bakımlarla servis ve parça (triger, debriyaj balatası gibi) maliyeti artabilir.

        Ekonomik ömrünü tamamlamak üzere olan bir ikinci el vasıta alabilmek sürpriz maliyetler çıkarabilir. Olabildiğince düşük yaş ve düşük kilometre tercih edin.

        Sıfır ya da ikinci el vasıta olsun, ilgi edilmesi gereken noktalardan biri de yakıt husussudur. O amaçla sıfır fiyatına daha az yakıt tüketen dizel ikinci el vasıtaları da alternatifler arasına ekleyin. Sıfır vasıtada iç-dış hijyenikliği gerekmez. Fakat ikinci elde koltukları, paspasları, klima kanallarını temizletip dezenfekte ettirmek gerekir. Bu da 500-1.000 lira arasında masraf manasına gelir.

        İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK? GALERİCİLERDEN OLUMSUZ AÇIKLAMA GELDİ


        Geçtiğimiz günlerde sıfır otomobillere yapılan ÖTV indiriminin ardından birçok marka otomobil fiyatlarını indirdi. İkinci el araba piyasasında da indirim bekleyen vatandaşlar, fiyatların değişmediğini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Öte yandan galericiler, ikinci el araç piyasasındaki fiyatların uzun bir süre düşmeyeceğine ilişkin açıklama yapmaya devam ediyor. İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, "ÖTV'nin geri çekilmesiyle ikinci el araç piyasasının düşmesi mümkün değil" dedi.

        "İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARININ ŞU AN DÜŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

        İkinci el araç fiyatlarında fiyat düşüşü olmasının söz konusu olmadığını söyleyen İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, piyasada sıfır araç bulunamadığının da altını çizdi. Demir, "ÖTV'nin geri çekilmesiyle ikinci el araç piyasasının düşmesi mümkün değil. Bugün araç almaya gidildiğinde zaten sıfır araç bulamıyorsunuz. 3 ay sonraya tarih veriyorlar.

        3 ay sonra da gidildiğinde bu sefer zamlı fiyata göre araç satıyorlar. Piyasada sıfır araç bulunmuyor zaten indirim yapılsa ne olacak? İkinci el araç satışları da şu anda gayet iyi. Otokent esnafı olarak satışlardan memnunuz. Buraya gelenler zaten kolay kolay boş dönmüyor. Ama vatandaşlar sıfır araba almak için gittikleri yerlerden 3 ay sonrasına tarih verildiği için elleri boş dönüyorlar. Alacakları fiyatların zam oranları değiştiği için de fiyatlar net belli olmuyor" açıklamasında bulundu.

            "ŞU AN İKİNCİ EL ARAÇ ALMANIN TAM SIRASI"

            Fiyatların daha aşağı çekilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Demir, ikinci el araç almak isteyen vatandaşların fiyatların düşmesini beklememeleri gerektiğini vurguladı. Demir, "Şu an ikinci el araç almanın tam sırası. Şu an zaten ikinci el fiyatları gayet normal. Pandemi döneminden daha düşük şu an fiyatlar. İkinci el fiyatların düşmesi şu an mümkün değil. Esnaflarımız zararına mal satmayacaktır. İkinci el almak isteyen vatandaşlarımıza da önerimiz, araçları Otokent'ten alsınlar. Aldıkları araçlarda bir sıkıntı söz konusu olduğunda yönetimsel açıdan karşılarında bir muhatap olacak. Başka türlü olası sıkıntılar söz konusu olabiliyor" dedi.

            "GALERİCİ, ARACI DAHA DÜŞÜK BİR FİYATA SATMAZ"

            İzmir Gaziemir'de galericilik yapan esnaflardan Fahri Karlık, galerici esnafının yüksek fiyattan aldığı aracı daha düşük bir fiyata satmayacağını, bu yüzden de ÖTV düzenlemesinin ikinci el araç fiyatlarında değişiklik yapmayacağını söyledi. Karlık, "ÖTV indirimleri şu anda gündemde; ancak indirim 300 bin lira ve üzerindeki araçları kapsıyor. 300 bin liranın altında olan arabalarda bu indirimin olmayacağı biliniyor. Vatandaşlar bu indirimlerden dolayı ikinci el araçların fiyatlarında gerileme olacağını zannediyorlar.

            İkinci el araçların fiyatlarında bir gerileme olmayacaktır. İki gün önce bir müşterim geldi, araç için kendisiyle anlaşmıştık; ama bu ÖTV indirimleri konusu arkadaşımızın kafasını karıştırmış ve ikinci el araçların fiyatlarının düşeceğini zannederek aracı almaktan vazgeçti. Ben 15 senedir bu sektörün içerisindeyim, ikinci el araçlarda fiyatların düşmesi şu anda söz konusu değil. İkinci el araçlarda temiz bulabilmek zaten sıkıntı. Araç almak isteyen kişiler hiç beklemesinler ve ellerini çabuk tutsunlar. Fiyatların düşeceği algısı yanlış, galerici arkadaşlarımız aldıkları aracı daha düşük bir fiyata satmaz. Aldığı rakamın üstüne mutlaka makul bir kar oranı koyup satacak. İkinci el araç almak isteyenler gönül rahatlığıyla araçlarını alabilirler" diye konuştu.

            "ESNAFIN ELİNDE ON BİNLERCE STOK VAR"

            Otokent esnaflarından Mehmet Ali Fidez de esnafın elinde on binlerce stok olduğunu söyleyerek, fiyatların düşmeyeceğini vurguladı. Fidez, "ÖTV düzenlemesini detaylı okursak eğer, 180 bin lira ile 300 bin lira arası araçlarda uygulanacağını görüyoruz. Bu da yüzde 5 ila 16 arasına tekabül ediyor. Ortalama olarak 200 bin liralık bir araçta 5 bin lira gibi bir rakam söz konusu oluyor. Çok genel bir anlamda ikinci el piyasasında bir düşüş beklemiyoruz. Geçen seneden beri süren artış devam ediyor ikinci ellerde. Şu anda tavan yaptı ve fiyatlar burada stabil kaldı. Bundan sonra da düşmesi mümkün değil. Esnafların elinde on binlerce stok var. Fiyatlar düşmeyeceği için alacak kişiler hiç beklemesin. Çünkü her geçen gün araçların fiyatları artabiliyor" sözlerine yer verdi.
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            Haberler Ekonomi Sıfır ve ikinci el arabada son dakika gelişmesi! 2.000-3.000 ve 4.000 lira arasında değişiyor... 2. el araba fiyatları düşer mi?
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