Sıfır ve ikinci el arabada son dakika gelişmesi! 2.000-3.000 ve 4.000 lira arasında değişiyor... 2. el araba fiyatları düşer mi?





LASTİK, MUAYENE VE GARANTİ



Lastik ve akü gibi esas parçaların belli bir vakit sonra değişmesi gerekir. 4 lastiğin fiyatı 3.000-4.000 lira arasında. İkinci el vasıtada bu maliyeti hesaba katın. Sıfır vasıtada ise 40-50 bin kilometre (2-3 sene) lastik masrafı olmaz.

İkinci el vasıtada iki senede bir vasıta muayenesi yaptırılması zorunlu. Muayene ücreti egzoz emisyon ölçüm ücretiyle bu sene sonuna kadar 463 lira. Sıfır vasıtada ise 3 sene vasıta muayenesi gerekmiyor. Böylece para ve vakit kayıbı olmuyor.

Sıfır vasıtada bütün testler yapıldığından hata ve bozukluk riski çok azdır. Fakat ikinci elin geçmişi bilinmediğinden her an yeni bir masraf karşınıza çıkabilir. Bu yüzden servis geçmişi araştırılmalı. Sıfır vasıtaların en az 3 sene garantisi oluyor. Özellikle otomatik ve elektronik donanımı çok olan vasıtalarda garanti mühim bir avantaj. Uzatılmış garanti yoksa 3 yaş üzeri alıncak ikinci el vasıtalarda mümkün bozukluklarda maliyet yüksek olabilir. Bu yüzden sıfır ya da garantisi devam eden ve uzatılabilen ikinci el vasıta seçmekte yarar var.