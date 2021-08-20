İstanbul’da 124.000 TL’ye bile var! Vakıfbank’tan ucuz satılık daireler! Başvuru için son 4 gün!

İstanbul'da yüzlerce ucuz satılık daireler satışa çıkıyor. Başvuru için kısa bir süre bulunurken evlere yoğun ilgi de gösteriliyor. Vakıfbank'ın satışa çıkardığı daireler sık sık güncelleniyor. 124.000 TL'den başlayan fiyatlarla ucuza satılık daireler satın almak mümkün. İhale yönteminde dikkat edilmesi gereken konu ise teklif verme süresinin kaçırmamanız ve son teklifin sizde olması. İşte; Vakıfbank'tan birbirinden ucuz satılık daireler!