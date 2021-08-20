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    • Ekonomi
    • 20.08.2021 12:02
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    • 20.08.2021 12:02
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    İstanbul’da 124.000 TL’ye bile var! Vakıfbank’tan ucuz satılık daireler! Başvuru için son 4 gün!

    Vakıfbank’ın satışa çıkardığı daireler ihale yöntemiyle kapış kapış gidiyor. Ucuz satılık daireler almak isteyen vatandaşların başvuru için kısa bir süresi bulunuyor. Evi almak istediğinizde teklif vermeniz gerekiyor ve daha yüksek bir teklif gelirse sizin de bunu yükseltmeniz gerekecek. En iyi teklifi veren kişi evin sahibi olacak. İstanbul’da birçok ev ucuzluğuyla dikkat çekiyor. 124.000 TL ‘den başlayan fiyatlara başvurmak için kısa bir süreniz bulunuyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da 124.000 TL’ye bile var! Vakıfbank’tan ucuz satılık daireler!

    İstanbul'da yüzlerce ucuz satılık daireler satışa çıkıyor. Başvuru için kısa bir süre bulunurken evlere yoğun ilgi de gösteriliyor. Vakıfbank'ın satışa çıkardığı daireler sık sık güncelleniyor. 124.000 TL'den başlayan fiyatlarla ucuza satılık daireler satın almak mümkün. İhale yönteminde dikkat edilmesi gereken konu ise teklif verme süresinin kaçırmamanız ve son teklifin sizde olması. İşte; Vakıfbank'tan birbirinden ucuz satılık daireler!

    VAKIFBANK UCUZ SATILIK DAİRELER!

    İstanbul / Esenyurt / Battalgazi - 124.000 TL

    İstanbul / Esenyurt / Yenikent - 286.000 TL

        İstanbul / Tuzla / Aydınlı - 264.000 TL

        İstanbul / Esenyurt / Fatih - 245.000 TL

        İstanbul / Pendik / Esenler - 449.000 TL

            İstanbul / Maltepe / Cevizli - 336.000 TL

            İstanbul / Pendik / Güllü Bağlar - 782.000 TL

            İstanbul / Kartal / Hürriyet - 419.000 TL
                Nokta operasyonun detayları ortaya çıktı
                Haberler Ekonomi İstanbul’da 124.000 TL’ye bile var! Vakıfbank’tan ucuz satılık daireler! Başvuru için son 4 gün!
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