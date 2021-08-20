Dacia, Honda, Toyota, Fiat, Renault, Citroen, 2021 model sıfır araç kampanyası Faiz oranları alaşağı oldu! Yüzde 20 yüzde 30 indirim
Araba almak isteyenler tek tek açıklamaları yakından takip ediyor. ÖTV indirimi sonrasında Dacia, Honda, Toyota, Fiat, Renault, Citroen araba fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu anlamda vatandaşlar araba modellerini araştırmaya devam ediyor. Cazip koşullar sunan otomobil firmaları faiz oranlarını ise önemli ölçüde düşürdü. Bazı firmalar ise faiz oranlarını sıfırladı. 0 km araçlar için sunulan cazip fiyatlar, kredi olanakları, değişim fırsatları, indirim kampanyaları ve markaların tüm alt modellerine ait güncel fiyat listelerini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.
Sıfır araba alabilmek isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Araç satın alabilmek isteyenlerin gözü ve kulağı sıfır vasıta kampanyalarında. 2021 Ağustos ayı itibariyle otomobil firmaları müşteri çekmek amacıyla detaylı kampanyalar yapıyorlar, takvim.com.tr olarak okurlarımıza otomobil firmalarının lüzum sıfır vasıtada birtakım fiyat indirimleri lüzumse ideal vadeler düzenleyerek yayınladıkları sıfır faiz kampanyalarını derliyoruz.
2021 Ağustos ayına özel tüm 0 Km Dacia modellerinin kampanya detayları
Ağustos ayında Dacia Finanstan kredi kullananların ilk taksiti 2022 Ocak ayına erteleniyor. Taksit ertelemesinin yanı sıra 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi sağlanıyor.
Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull modeline Ağustos ayı kampanyası kapsamında 4.000 TL indirimli fiyatla sahip olabilirsiniz.
Ağustos ayı liste fiyatı 164.900 TL olan Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelini kampanya kapsamında 160.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
Ağustos ayı liste fiyatı 159.000 TL olan Dacia Dokker Combi Eco-G modelini kampanya kapsamında 151.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
2021 Ağustos Ayı Dacia Servis Kampanyası Detayları
21 Ağustos 2021 tarihine kadar akü ve fren ürünlerinde %20 indirim sağlanıyor. Kampanya kapsamında 21 Ağustos 2021 tarihine kadar Dacia Duster Prestige ECO-G 115bg 4X2 modelinde ön fren balatası değişimi 432 TL fiyatla yapılıyor.
31.12.2021 tarihine kadar 4 yaş ve üzeri Dacia model araçların bakım ve mekanik onarım işçiliklerinde %30 indirim sağlanıyor. Yedek parça ve motor yağlarında ise %20 İndirimden faydalanabilirsiniz.
2021 Ağustos Ayı Honda Kampanya Detayları
Honda Civic 1.6L Elegance Benzin & ECO versiyonları için 90.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı, 1.5L Turbo Executive versiyonu için 45.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında sunulan 1. kredinin toplam geri ödeme tutarı 97.100 TL, diğer kredinin toplam geri ödeme tutarı ise 48.550 TL'dir.
Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Elegance CVT Otomatik modeli 312.600 TL, Honda Civic Sedan 1.6L ECO Elegance Benzin/LPG CVT Otomatik modeli ise 318.000 TL fiyatla satın alınabiliyor.
Honda C-RV modellerine ise 488.300 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. 2020 model Yeni Honda HR-V 1.5L Executive (Atmosferik) Otomatik modeli 371.280 TL, Yeni Honda HR-V 1.5L Sport (Turbo Benzinli) Otomatik modeli ise 386.500 TL'lik Temmuz ayı fiyatlarıyla satın alınabiliyor.