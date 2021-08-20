Dacia, Honda, Toyota, Fiat, Renault, Citroen, 2021 model sıfır araç kampanyası Faiz oranları alaşağı oldu! Yüzde 20 yüzde 30 indirim

2021 Ağustos Ayı Dacia Servis Kampanyası Detayları

21 Ağustos 2021 tarihine kadar akü ve fren ürünlerinde %20 indirim sağlanıyor. Kampanya kapsamında 21 Ağustos 2021 tarihine kadar Dacia Duster Prestige ECO-G 115bg 4X2 modelinde ön fren balatası değişimi 432 TL fiyatla yapılıyor.

31.12.2021 tarihine kadar 4 yaş ve üzeri Dacia model araçların bakım ve mekanik onarım işçiliklerinde %30 indirim sağlanıyor. Yedek parça ve motor yağlarında ise %20 İndirimden faydalanabilirsiniz.