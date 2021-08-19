Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! Savunma yatırımlarına kredi dopingi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzaladıklarını belirterek, "2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon lira değerindeki kredi protokolünü de bugün imzalıyoruz, böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon TL'yi bulan kredi kullandırmış olacağız." dedi.
Savunma yatırımlarına kredi dopingi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) yürüttüğü "Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılında başvurusu yapılan kredi desteklerine dair protokoller Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) imzalandı.
İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in yanı sıra kredi desteği sağlanan 19 firmanın temsilcileri katıldı.
SSB Başkanı Demir, törendeki konuşmasında SSB olarak sektöre verdikleri desteklerden birinin de finansal destek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: