Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! Savunma yatırımlarına kredi dopingi

"Savunma Sanayii Yatırım Ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarımızın yatırım ve ihracatlarının desteklenmesi için azami 10 yıl vadeli kredi kullandırıyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında 14 firma ile 90 milyon TL değerinde kredi protokolü imzalamıştık, bugün ise 2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon TL değerindeki kredi protokolünü de imzalayacağız. Böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon TL'yi bulan kredi kullandırmış olacağız. 2021 yılı kredi kullanımı için de 37 firma tarafından kredi başvurusunda bulunuldu. Başvurular yılsonuna kadar neticelendirilecek, Kredi Komisyonu tarafından uygun görülen firmalarımıza kredi desteği sağlanacak.