Türk savunma sanayisindeki dijital birlik konsepti ilk kez IDEF 2021'de sergilenecek
HAVELSAN, 4 farklı tip İHA ve 3 farklı tip İKA ile uçuş, geliştirme testlerini başarıyla sürdürüyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava (İHA) ve kara araçlarının (İKA) birlikte sürü halinde görev yapabildiği "dijital birlik" ilk kez sergilenecek. Otonom iHA ve İKA'ların kendi aralarında haberleşerek müşterek görev icra etmesine yönelik yetenekler sahada denenmeye başlandı.
14.08.2021 11:42
- Son Güncelleme: 14.08.2021 12:04
İnsansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan sürü harekat kabiliyeti için bir süredir çalışmalar yürüten HAVELSAN, geldiği noktayı "dijital birlik" örneğiyle 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) ilk kez tanıtacak.
"Dijital birlik" konseptinin önemli bir parçası olan bütünleşik otonom robotik sistemler geliştirilmesi kapsamında; sürü ve takım halinde görev yapabilen otonom İHA ve İKA'ların kendi aralarında haberleşerek müşterek faaliyet icra etmesine yönelik yetenekler sahada denenmeye başlandı.
Tümleşik karma takımların haberleşmesi ve artırılmış durum farkındalığı ile İKA operasyonlarının İHA destekli yürütülmesine yönelik tekniklerin ve teknolojilerin saha denemeleri gerçekleştiriliyor.