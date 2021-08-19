Hem para hem de tecrübe kazanılabilir! Gençlere aylık 2.445 TL ödeme müjdesi! 270 gün boyunca da ödeme var! Devlet iş arayan ve tecrübe kazanmak isteyen gençlere yeni destekler sunuyor. İŞKUR işbaşı eğitim programı ise bu destekler arasında. İşbaşı eğitim programları başvuruları hakkında tüm bilgiler merak edildi. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğitimi ödemesinde de artış yaşandı. Günlük olarak yapılan ödemenin tutarı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya yükseldi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmemektedir.
GÜNLÜK 108 LİRAYA KADAR ÖDEME
İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI
Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.
1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
4. Emekli olmamak,
5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.