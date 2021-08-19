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    • Ekonomi
    • 19.08.2021 14:03
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    • 19.08.2021 14:03
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    Hem para hem de tecrübe kazanılabilir! Gençlere aylık 2.445 TL ödeme müjdesi! 270 gün boyunca da ödeme var!

    Hem harçlık hem de iş tecrübesi kazanmak isteyen gençlere devlet tarafından çeşitli imkanlar sunuluyor. İŞKUR işbaşı eğitim programıyla milyonlarca genç iş tecrübesinin yanında harçlık da kazanıyor. Bu programa katılmak çok kolay. Gençlerin hepsi işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri de rahatlıkla bulabilmekte. Eğer aradığı işi bulamazlarsa İŞKUR'a iş yeri bulunması konusunda rahatlıkla talepte bulunabiliyorlar. Programda temel şart 15 yaşının tamamlanmış ve İŞKUR'a kayıtlı olunması olarak karşımıza çıkıyor. İşbaşı eğitim programında çalışma programı günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmiyor.

    takvim.com.tr
    Gençlere aylık 2.445 TL ödeme müjdesi!

    Hem para hem de tecrübe kazanılabilir! Gençlere aylık 2.445 TL ödeme müjdesi! 270 gün boyunca da ödeme var! Devlet iş arayan ve tecrübe kazanmak isteyen gençlere yeni destekler sunuyor. İŞKUR işbaşı eğitim programı ise bu destekler arasında. İşbaşı eğitim programları başvuruları hakkında tüm bilgiler merak edildi. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğitimi ödemesinde de artış yaşandı. Günlük olarak yapılan ödemenin tutarı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya yükseldi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmemektedir.

    GÜNLÜK 108 LİRAYA KADAR ÖDEME

    İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.

    İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

    Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar işbaşı eğitim programlarına katılabilmektedir.

    1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
    3. İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
    4. Emekli olmamak,
    5. Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
    6. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
    7. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

    Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

    Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ

        İşbaşı Eğitim Programı; günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenmektedir.

        İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde ve diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmaktadır.

        Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için 9 aya kadar işbaşı eğitim programı düzenlenebilmektedir.

        İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER

        İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;

        1. İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi,
        2. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan, İş Kulübü faaliyetlerinden faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 110 TL zaruri gider ödemesi,
        3. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 115 TL zaruri gider ödemesi,

        4. İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
        5. Genel sağlık sigortası primi,
        6. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.

        Ayrıca İşbaşı eğitim programı katılımcılarına program sonunda, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösteren İşbaşı Eğitim Programı Sertifikası verilmektedir.

            BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

            İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabilmektedirler.
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            Haberler Ekonomi Hem para hem de tecrübe kazanılabilir! Gençlere aylık 2.445 TL ödeme müjdesi! 270 gün boyunca da ödeme var!
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