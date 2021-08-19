Hem para hem de tecrübe kazanılabilir! Gençlere aylık 2.445 TL ödeme müjdesi! 270 gün boyunca da ödeme var! Devlet iş arayan ve tecrübe kazanmak isteyen gençlere yeni destekler sunuyor. İŞKUR işbaşı eğitim programı ise bu destekler arasında. İşbaşı eğitim programları başvuruları hakkında tüm bilgiler merak edildi. 2021 yılıyla birlikte tüm ödemeler gibi işbaşı eğitimi ödemesinde de artış yaşandı. Günlük olarak yapılan ödemenin tutarı ise 108,68 lira. Yeni yılda öğrenciler için ödemeler 81,51 lira oldu. Aynı zamanda işsizlik ödeneği alanların ödemesi 54,34 liraya yükseldi. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda katılımcılara günlük 115 lira ödeme yapılıyor. Bu programla haftalık çalışma saati 6 gün ve 45 saati geçmemektedir.

GÜNLÜK 108 LİRAYA KADAR ÖDEME

İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 108,68TL, öğrenciler için 81,51TL, işsizlik ödeneği alanlar için 54,34TL zaruri gider ödemesi yapılıyor.