Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı
Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alıyor.
17.08.2021 11:10
- Son Güncelleme: 17.08.2021 11:11
Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı.