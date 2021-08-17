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Haberler Güncel Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam 1236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergileyecek, Türk tedarik makamları ve dünyanın dört bir yanından gelen heyetlerle görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarda, zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler, patlayıcı madde imha ekipmanları gibi bir dizi ürün yer alıyor.

17.08.2021 11:10 - Son Güncelleme: 17.08.2021 11:11
Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

Türk savunma sanayisinin son dönemde geliştirdiği ürünlerin vitrine çıkacağı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) kapılarını açtı.

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Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşiyor.

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

Dünyada düzenlenen 32 savunma sanayisi fuarı arasında katılımcı firma sayısı itibarıyla üçüncü sırada yer alan IDEF, Türkiye'nin bir dünya markası olarak 15'inci kez düzenleniyor.

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle güvenliğin en ön planda olduğu IDEF'te devlet erkanının, heyetlerin, görevlilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin sağlığını riske atmamak için bir dizi tedbir uygulanıyor.

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara ve hava araçları, roketler, güdümlü füzeler... IDEF 2021 kapılarını açtı

KOBİ'LERE DESTEK
KOBİ'lerin desteklenmesi kapsamında bu yıl küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yeni indirimler uygulandı. Bu sayede katılımcı firmaların 275'i KOBİ'lerden oluşuyor.

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