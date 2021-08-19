Konut kredisinde faizler düşecek mi? Sektör temsilcilerinden kampanya beklentisi

Konut satışlarının artması için geçen yaz olduğu gibi bu yıl da kamu bankaları öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli. Bu yıl da yaz başından bu yana sektör temsilcileri benzer bir beklenti içerisinde. Hatta ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle oluştu. Bu tür bir uygulama, pandemi şartlarında gayrimenkul sektörüne can suyu olur ve piyasaya hareket getirir. 2020 yılında faiz oranlarının yüzde 1'in altına indirilmesinin satışlarda yarattığı pozitif etki açısından zirveyi gördük. Yatırımcılar, artışa geçen döviz ve altın fiyatlarına rağmen yatırımını sektörden yana kullandı. Yastık altında bekleyen yatırımlar da gün yüzüne çıktı."