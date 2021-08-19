Konut kredisinde faizler düşecek mi? Sektör temsilcilerinden kampanya beklentisi

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, "Kamu bankalarının öncülüğünde kampanyalar düzenlenmeli ve kredi faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli. Ev almak için faiz indirimini bekleyen bir kitle var. Bu uygulama sektöre can suyu olur." ifadelerini kullandı.
Bahaş Holding açıklamasında, inşaat girdi maliyetlerindeki yükseliş ve artan konut fiyatlarının ev sahibi olmayı zorlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdüssamet Bahadır, konut kredi faizlerinin yüksekliğinin de konut satışlarını olumsuz etkilediğini aktararak, yabancıya konut satışlarındaki artışın tersine, vatandaşa konut satışlarının düşüş trendinde olduğunu kaydetti.
Özellikle de demir fiyatlarının son bir yıl içerisinde yüzde 120 artmasının, devam eden konut projelerinde bile zam yapılmasını gündeme getirdiğini belirten Bahadır, yeni başlayacak projelerde de fiyatların yüksek olmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu şartlar altında alım gücü düşen vatandaşın konut alma imkanının ortadan kalktığını kaydeden Bahadır, sorunun çözümüyle ilgili önerilerde bulunarak daha önce alınan tedbirlerin konut satışlarına artış olarak yansıdığını bildirdi.
"KREDİ FAİZ ORANI YÜZDE 1'İN ALTINA İNMELİ"
Girdi maliyetlerindeki artışın yüzde 140'lara kadar çıktığını aktaran Bahadır, şunları kaydetti: "Girdi maliyetlerinde yüzde 40 ila 140 artış var. Metrekare maliyeti 5 bin 500-7 bin TL'ye çıktı. Müteahhitlerin maliyet artışını fiyata yansıtmama şansı kalmadı. Fiyatlar daha da artacak. Kiralık ev bile bulmak zorlaştı. Üretim yok, arz azaldı ancak talep fazla. Maliyetler her geçen gün artıyor. Buna karşın alım gücü düşüyor. Bankalarda ise konut kredisi faiz oranları yıllık ortalama yüzde 17,9, aylık ortalama yüzde 1,5 civarı seyrediyor.