ÖTV indirimi fırsatçıları harekete geçirdi! Vatandaşa "tam donanımlı paket" tuzağı

'TAM DONANIM VERELİM'

Telefonla fiyat aldığımız bir satış temsilcisi, ÖTV indirimi sonrası markanın internet sitesinde yazan fiyatta bir otomobilin olmadığını söylüyor. Satış danışmanı "İnternet sitemizde 261 bin TL olan modelimizi almak isterseniz, teslim edilmesi kasım ayında olacak. Ancak elimizde aynı modelin full paketlisi var. Onun fiyatı da 320 bin TL. Eğer isterseniz hemen teslim alabilirsiniz" dedi. Dolayısıyla ÖTV indirimi öncesi 310 bin TL olan bir otomobili, bayide 320 bin TL'ye almak durumunda kalıyorsunuz. Şayet tam donanımlı bir otomobil almak isterseniz 20-40 bin lira arasında fark ödemeniz gerekiyor. Bu da opsiyona giriyor. Bu donanım seviyelerinde tercihe göre; deri koltuk, tam açılabilir sunroof, multimedya ekran, park sensörü, ısıtmalı koltuklar, LED ön farlar, ekstra sis farları, otomatik klima ve geri görüş kamerası gibi birçok özellik yer alıyor.