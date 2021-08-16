Hibrit otomobillere ÖTV dopingi: 60 bin TL'ye varan indirimler





RENAULT DÜĞMEYE BASTI

Bu önemli sürprizi Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş duyurdu. Hibrit modellerindeki güncellemenin özellikle çevreci ve yeni teknolojilere uyum sağlamak açısından önemli olduğunu söyleyen Çağdaş, "Motoru da dahil Türkiye'de üretilen ve Avrupa'ya ihraç edilen Clio Hibrit modelimizin iç pazarda satışa sunulmasını da ana hissedarımızla birlikte değerlendireceğiz" şeklinde konuştu



TEŞVİK GENİŞLETİLMELİ

Türkiye'de 2017'den bu yana 1.8 lt ve 2.5 lt motorlu hibrit otomobillere yönelik bir teşvik uygulanıyordu. Hibrit pazarının gerçek potansiyeline ulaşması için teşvik kapsamının genişletilmesi isteniyordu. Özellikle Türkiye'deki tesislerinde hibrit üreten markalar, Ankara'nın yollarını aşındırıyordu.

Lobi çalışmaları kısmen olumlu sonuç verdi. ÖTV matrahında yapılan değişiklikle birlikte, hibrit modellere teşvik geldi. Ancak, kapsamının genişletilmesi sadece yarı hibrit modellere değil, tüm tam hibrit modellerin teşvik edilmesi isteniyor.