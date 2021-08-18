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    • Ekonomi
    • 18.08.2021 10:01
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    • 18.08.2021 10:07
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    BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu! BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2021?

    Eylül ayında okullarına kavuşacak milyonlarca öğrenci hazırlıkların sürdürürken ''BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2021? '' soruları sıklıkla araştırılıyor. BİM mağazalarında öğrenciler için birbirinden kaliteli ve indirimli kıtasiye ve okul malzemeleri raflardaki yerini almaya başladı. BİM mağazalarında bu hafta öğrenci ve velilerin okul için aradığı her çeşit ürünler ziyaretçilerini bekliyor. İşte okul çantasından defterlere, pastel boyalardan sulu boya kalıbına kadar BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğunun tamamı...

    ''BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2021? '' sorusu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlıyor. Milyonlarca öğrenci salgın nedeniyle uzun bir süredir evlerinden online eğitim ile derslerini görüyordu. MEB'in Eylül ayında okulların açılacağını duyurmasının ardından öğrenci ve velileri okul malzemelerini hazırlamak için işe koyuldu. Hazırlıklar son sürat devam ederken BİM mağazalarında da kırtasiye ve okul ürünleri raflarında dizilmeye başlandı. Birbirinden kaliteli çantalar, defterler, kalemler ve daha bir çok ürün ziyaretçilerini bekliyor. İşte kaçırılmayacak BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu...

    BİM'E KIRTASİYE VE OKUL MALZEMELERİ GELDİ Mİ, NE ZAMAN GELECEK 2021?

    Okulların açılmasına az bir süre kala bir çok market okul ihtiyaçlarına ağırlık verdi. BİM'de bu hafta kırtasiye ürünleri 2021 kataloğunda; kalem, silgi, açacak, renkli boyalar, çanta, defter ve daha birçok kırtasiye malzemesi yer alıyor. İşte BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu...

    PP Kapak A4 72 Yaprak Spiralli Defter
    • Farklı kapak desenleri
    • 70 gr

    4.50 ₺

        25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 25x35 cm
        • 120 gr
        5,50 ₺

        25 Yaprak Spiralli Resim Defteri 35x50 cm
        • 120 gr
        8,90 ₺

        PP Kapak A4 96 Yaprak Spiralli Defter
        • Farklı kapak desenleri
        • 70 gr
        6,50 ₺

            PP Kapak A4 Spiralli 120 Yaprak Defter
            • Farklı kapak renkleri
            • 70 g
            9,90 ₺

            Faber Castell18'li Pastel Boya
            22,90 ₺

            North PacificSırt Çantası
            • Ayarlanabilir omuz askıları
            • 3 adet fermuarlı bölme
            49, 90 ₺
                Mudanya’ya Aile Destek Merkezi!
                Haberler Ekonomi BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu! BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2021?
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