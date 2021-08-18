BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu! BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2021?

''BİM'e kırtasiye ve okul malzemeleri geldi mi, ne zaman gelecek 2021? '' sorusu gündemde yoğun olarak araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül'den itibaren yüz yüze eğitime başlıyor. Milyonlarca öğrenci salgın nedeniyle uzun bir süredir evlerinden online eğitim ile derslerini görüyordu. MEB'in Eylül ayında okulların açılacağını duyurmasının ardından öğrenci ve velileri okul malzemelerini hazırlamak için işe koyuldu. Hazırlıklar son sürat devam ederken BİM mağazalarında da kırtasiye ve okul ürünleri raflarında dizilmeye başlandı. Birbirinden kaliteli çantalar, defterler, kalemler ve daha bir çok ürün ziyaretçilerini bekliyor. İşte kaçırılmayacak BİM kırtasiye ürünleri 2021 kataloğu...