Ve netleşiyor! ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri?

ÖTV indiriminin hemen ardından araba alma planı olan binlerce kişi markaların yayınlayacağı fiyat listesine dikkat kesildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. ÖTV matrahı artışı düzenlemesiyle araba fiyatlarında 5 bin lira ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri? İşte detaylar...
FİYATLAR 60 BİN LİRA DÜŞEBİLİR
ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek.
Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek.
İşte yeni araba fiyatları;
İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak.
Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır.
Fiat Egea 1.4 Fire
Çıplak fiyatı: 90.339 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
Çıplak fiyatı: 109.228 lira
ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
Yeni KDV: 29 bin lira