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    • Ekonomi
    • 16.08.2021 08:52
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    • 16.08.2021 08:52
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    Ve netleşiyor! ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri?

    Geçtiğimiz hafta bazı araba modellerinde indirim olacağının duyurulması sıfır otomobil fiyatları merak edilmeye başlandı. 1600 cm3 silindir hacmine kadar olan binek otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranına esas matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya yükseltildi. Yapılan değişiklikle sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacağı ve bazı sıfır araç fiyatlarının 60 bin liraya kadar gerileyeceği öngörülüyor. Araç sahibi olmak isteyenler ise markaların fiyat listelerini inceleyerek hangi modellerde öğrenmek istiyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri? İşte merak edilenler...

    ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar oldu?

    ÖTV indiriminin hemen ardından araba alma planı olan binlerce kişi markaların yayınlayacağı fiyat listesine dikkat kesildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. ÖTV matrahı artışı düzenlemesiyle araba fiyatlarında 5 bin lira ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri? İşte detaylar...

    FİYATLAR 60 BİN LİRA DÜŞEBİLİR

    ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek.

    Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek.

    İşte yeni araba fiyatları;

    İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak.

    Bu noktada talebin artmasıyla bazı stok sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır.

    Fiat Egea 1.4 Fire

    Çıplak fiyatı: 90.339 lira

    ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

    Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

    Yeni KDV: 23 bin 578 lira

    Renault Megane Joy 1.3 TCe

    Çıplak fiyatı: 109.228 lira

    ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

    ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

    ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

    ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

    Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

    Yeni KDV: 29 bin lira

        Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

        Çıplak fiyatı: 136.040 lira

        ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

        Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

        Yeni KDV: 36 bin 730 lira

        Dacia Duster 1.5 dizel

        Çıplak fiyatı: 142.655 lira

        ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

        Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

        Yeni KDV: 38 bin 516 lira

        Honda Civic 1.6 Elegance

        Çıplak fiyatı: 147.175 lira

        ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

        Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

        Yeni KDV: 39 bin 737 lira

        Hyundai i10

        Çıplak fiyatı: 91.723 lira

        ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

        ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

        ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

        ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

        Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

        Yeni KDV: 23 bin 939 lira

            KIA Sportage

            Çıplak fiyatı: 137.900 lira

            ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

            ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

            ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

            ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

            Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

            Yeni KDV: 37 bin 233 lira
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            Haberler Ekonomi Ve netleşiyor! ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri?
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