Ve netleşiyor! ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri?

ÖTV indiriminin hemen ardından araba alma planı olan binlerce kişi markaların yayınlayacağı fiyat listesine dikkat kesildi. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de duyurulan karara göre, binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidildi. ÖTV indirimini duyan galerilere ve bayilere akın etti. ÖTV matrahı artışı düzenlemesiyle araba fiyatlarında 5 bin lira ile 60 bin lira arasında değişen miktarlarda düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Peki, ÖTV indirimi sonrası araba fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? ÖTV indirimi olan araçlar hangileri? İşte detaylar...

FİYATLAR 60 BİN LİRA DÜŞEBİLİR

ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek.

Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek. Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek.

İşte yeni araba fiyatları;