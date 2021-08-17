Okul servis ücretleri ne kadar? 2021-2022 İstanbul, Ankara, İzmir okul servisleri ücretleri kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okulların yüzyüze eğitime 6 Eylül'de başlayacağını duyurmasının ardından okulu uzak mesafede olan öğrencilerin velileri servis ücretleri ile ilgili güncel bilgileri araştırmaya başladı. İşte fiyatlar…
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul ve İzmir için belli olmasa da Ankara için servis ücretleri belli oldu.
Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak - 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak.
Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi.
Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tunçay Elmadağlı, yazılı açıklamasında, 2021-2022 eğitim öğretim yılı okul servis fiyatları azami hadlerini gösterir ücret tarifesinin, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik artışa gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Elmadağlı, personel servis fiyatlarında ise değişiklik yapılmadığını kaydetti.