Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.08.2021 01:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 01:33
    ABONE OL

    ÖTV'de matrah değişikliği! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Son dakika haberleri... ÖTV'de matrah değişikliğine gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. İşte detaylar...

    ÖTV’de matrah değişikliği!

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ÖTV'de matrah değişikliğine gidildi.

    Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
    4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12'nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

    MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan "-Diğerleri" satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aslan turladı!
    Haberler Ekonomi ÖTV'de matrah değişikliği! Resmi Gazete'de yayımlandı
        SON DAKİKA