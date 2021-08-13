Güney Kore ile Türkiye arasında imzalar atıldı: 17.5 milyar liralık swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Güney Kore Merkez Bankası, 17.5 milyar liralık (2.3 trilyon Güney Kore wonu) swap (para takası) anlaşması imzaladı. 2 milyar dolar büyüklüğündeki anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi. Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret istikrarının iyileştirilmesi ve uzun vadede dolara bağımlılığın azaltılması sonucu finansal güvencenin güçlendirilmesi bekleniyor. Merkez Bankası daha önce Katar'la 15, Çin'le 6 milyar dolar tutarında swap anlaşması imzalamıştı.
Dün yapılanla birlikte swap anlaşmalarının büyüklüğü 23 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Kore Merkez Bankası Başkanı Juyeol Lee tarafından imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, "Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına yönelik olarak mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir" denildi.
FİNANSAL İŞBİRLİĞİ
Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Haziran ayında Güney Kore ile olan swap görüşmelerinin ilerlediğini belirtmişti. Güney Kore'nin yanında swap görüşmeleri kapsamında Azerbaycan, İngiltere ve Malezya ile de görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti.