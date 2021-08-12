Bal şeker niteliğinde teklif! Bankada parası olanlar bayram edecek! 32 günlük 17.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Bal şeker niteliğinde teklif! Bankada parası olanlar bayram edecek! Bankalar müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunuyor. Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançlarla doluyor. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarmaktadır.