Bal şeker niteliğinde teklif! Bankada parası olanlar bayram edecek! 32 günlük 17.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Bankada parası olanları ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Son aylarda parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanıyor. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunuyor ve para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek istiyor. Bankada paralar her ay giderek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançlarla doluyor. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcıların merak ettiği teklifler belli oldu. İşte 32 günlük faizle 17.000 TL'nin kazancı...
12.08.2021 21:31
- Son Güncelleme: 12.08.2021 21:31
Bal şeker niteliğinde teklif! Bankada parası olanlar bayram edecek! Bankalar müşteri sayısını artırmak için pek çok cazip teklif sunuyor. Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançlarla doluyor. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Mevduat hesabı olanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona göre şubelere gidecek ya da talep online talep oluşturacak. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenilir olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarmaktadır.