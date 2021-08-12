12 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller ağustos ayı güncel liste 2021!

12 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? Sorusu ödeme alan hak sahipleri tarafından araştırılıp sorgulanıyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı yatan iller listesi sıklıkla takip edilmeye başladı. Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Peki, 12 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte konu hakkında detaylar!
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Evde bakım maaşının ağustos ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.