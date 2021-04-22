Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin 128 milyar dolar oyununu 4 maddeyle bozdu. Başkan Erdoğan "Her kuruşun ne olduğu bellidir" dedi.

İşte o açıklamalar:

Aslında 128 milyar dolar diye bir rakam yok. Gördüğünüz gibi 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın her kuruşunun ne olduğu bellidir.

128 milyar dolar ne buhar oldu ne de birilerinin cebine girdi. Günün sonunda paranın büyük kısmı Merkez Bankası rezervine geri dönmüştür. 90 milyar dolara yakın rezervi vardır.

1- Son iki yılda 30 milyar dolar, cari açığın finansmanına ayrıldı.

2- 31 milyar dolar, yabancı sermaye çıkışı için kullanıldı.

3- Reel sektöre döviz borcunu azaltmak için 50 milyar dolar aktarıldı.

4- Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın aldı.