12 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|147,70
|140,00
|5,50
|Borusan Yatırım Pazarlama
|374,60
|359,50
|4,20
|Migros Ticaret
|36,72
|35,24
|4,20
|Logo Yazılım
|37,68
|36,40
|3,52
|Pegasus
|71,20
|69,15
|2,96
|SASA Polyester
|28,58
|27,78
|2,88
|Otokar
|343,80
|334,40
|2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,48
|2,42
|2,48
|Petkim
|5,91
|5,77
|2,43
|TAV Havalimanları
|22,84
|22,30
|2,42
|Ford Otosan
|175,60
|171,60
|2,33
|Ereğli Demir Çelik
|19,50
|19,07
|2,25
|Koç Holding
|22,02
|21,54
|2,23
|Aksa
|16,59
|16,30
|1,78
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Bim Mağazalar
|69,15
|68,00
|1,69
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,29
|1,27
|1,57
|Garanti Bankası
|9,09
|8,95
|1,56
|Kardemir (D)
|8,00
|7,88
|1,52
|Doğan Holding
|2,69
|2,65
|1,51
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|2,20
|2,28
|-3,51
|Bera Holding
|10,02
|10,30
|-2,72
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,36
|-2,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,36
|41,14
|-1,90
|Fenerbahçe Futbol
|35,10
|35,56
|-1,29
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,84
|42,32
|-1,13
|Coca Cola İçecek
|85,70
|86,55
|-0,98
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Ege Gübre
|182,10
|183,50
|-0,76
|Netaş Telekomünikasyon
|18,30
|18,40
|-0,54
|Hektaş
|7,89
|7,93
|-0,50
|Nuh Çimento
|38,10
|38,28
|-0,47
|MLP Sağlık
|23,92
|24,00
|-0,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|6,72
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|23,66
|-0,08
|Deva Holding
|24,78
|24,80
|-0,08