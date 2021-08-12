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    • Ekonomi
    • 12.08.2021 15:06
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    • 12.08.2021 15:06
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    12 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    12 Ağustos Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? Sorusu merak edilerek araştırılıyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Peki, 12 Ağustos 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    12 Ağustos Borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Erbosan 147,70 140,00 5,50
    Borusan Yatırım Pazarlama 374,60 359,50 4,20
    Migros Ticaret 36,72 35,24 4,20
    Logo Yazılım 37,68 36,40 3,52
    Pegasus 71,20 69,15 2,96
    SASA Polyester 28,58 27,78 2,88
    Otokar 343,80 334,40 2,81
    Yapı ve Kredi Bankası 2,48 2,42 2,48
    Petkim 5,91 5,77 2,43
    TAV Havalimanları 22,84 22,30 2,42
    Ford Otosan 175,60 171,60 2,33
    Ereğli Demir Çelik 19,50 19,07 2,25
    Koç Holding 22,02 21,54 2,23
    Aksa 16,59 16,30 1,78
    İhlas Holding 0,59 0,58 1,72
    Bim Mağazalar 69,15 68,00 1,69
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,29 1,27 1,57
    Garanti Bankası 9,09 8,95 1,56
    Kardemir (D) 8,00 7,88 1,52
    Doğan Holding 2,69 2,65 1,51

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Global Yatırım Holding 2,20 2,28 -3,51
    Bera Holding 10,02 10,30 -2,72
    Odaş Elektrik 1,33 1,36 -2,21
    Tofaş Oto Fabrikası 40,36 41,14 -1,90
    Fenerbahçe Futbol 35,10 35,56 -1,29
    Eczacıbaşı Yatırım 41,84 42,32 -1,13
    Coca Cola İçecek 85,70 86,55 -0,98
    Şekerbank 1,04 1,05 -0,95
    Ege Gübre 182,10 183,50 -0,76
    Netaş Telekomünikasyon 18,30 18,40 -0,54
    Hektaş 7,89 7,93 -0,50
    Nuh Çimento 38,10 38,28 -0,47
    MLP Sağlık 23,92 24,00 -0,33
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,71 6,72 -0,15
    Kordsa Teknik Tekstil 23,64 23,66 -0,08
    Deva Holding 24,78 24,80 -0,08

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    Haberler Ekonomi 12 Ağustos 2021 Borsa İstanbul'da en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?
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