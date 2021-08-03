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    • Ekonomi
    • 03.08.2021 09:17
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    • 03.08.2021 09:24
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    6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çalışma takvimi belli oldu! Hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek?

    Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi. Son dakika haberine göre 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çalışma takvimi belli oldu! Peki hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek?

    Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri dün başladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

    MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ
    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.

        ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi.



        TAKVİM BELLİ OLDU
        Öte yandan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çalışma takvimi belli oldu! Buna göre;

        3 Ağustos'ta Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler



        4 Ağustos'ta Yerel Yönetimler, Ulaştırma, Kültür ve Sanat



        5 Ağustos'ta Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri, Basın, Yayın ve İletişim, Enerji, Sanayi ve Madencilik
            Hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek?
            Haberler Ekonomi 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde çalışma takvimi belli oldu! Hangi sendikanın talebi ne zaman görüşülecek?