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Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...

6.4 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Konfederasyonlar 91 taleple masaya oturuyor. Peki emeklilerin beklentisi ne? Memurlar ne istiyor? Konfederasyonların zam teklifi ne yönde? İşte emeklilerin ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

02.08.2021 07:01 - Son Güncelleme: 02.08.2021 07:01
Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...

Yaklaşık 4.2 milyon kamu görevlisi ve 2.2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor.

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Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...

İlk görüşme bugün Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak.

Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...

Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ayın üçüncü haftasında sona erecek.

Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 51'i ortak olmak üzere toplam 91 maddelik teklif listesi hazırladıklarını söyledi.