Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! 91 talep masada: Maaşlara zam, aile yardımı, ek ödeme ve ikramiye...
6.4 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. Konfederasyonlar 91 taleple masaya oturuyor. Peki emeklilerin beklentisi ne? Memurlar ne istiyor? Konfederasyonların zam teklifi ne yönde? İşte emeklilerin ve memurların konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
02.08.2021 07:01
- Son Güncelleme: 02.08.2021 07:01
Yaklaşık 4.2 milyon kamu görevlisi ve 2.2 milyon memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu başlıyor.