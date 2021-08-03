Mezar fiyatları 2021 ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir mezar yeri fiyatları ne kadar oldu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kalabalık olan büyükşehirlerde mezar yeri bulmak da zor oluyor. Vatandaşlar güncel mezar yeri fiyatlarının illere göre ne kadar olduğunu zamlanıp zamlanmadığını merak ederek araştırıyor. İşte güncel bilgiler...
İSTANBUL MEZAR FİYATLARI
Birinci Grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus, Abide-i Hürriyet'te cenaze için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600'e çıkarıldı.
Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce, Emirgan, Avcılar gibi 2. Grupta yer alan mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli ise 1.100 liradan 1.200 liraya yükseltildi.
Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci, Kayabaşı gibi 3. Grupta yer alan mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli ise 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
Daha çok daha önce köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. Grupta ise cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseltildi.
Ekaliyet olarak nitelendirilen gayrimüslimlere ait mezarlıklarda cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kalırken, cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıktı.
ANKARA MEZAR FİYATLARI
Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlığında beton mezar ücreti 600 TL'den 100 TL'ye indirildi.
Karşıyaka, Bağlum ve Gölbaşı Mezarlığında beton mezar ücreti değiştirilmeyerek 700 TL
olarak alınmaya devam edilecekti.
Aile kabristanlarında yeni tarife ise şöyledir;
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı mezarlıklardaki aile kabristanlarının ücretlerini de yeniden belirlenerek hizmet almak isteyen vatandaşlara duyuruldu.
Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum Mezarlıklarında aile kabristanlığında fiyat artışı yapılmazken, 30 bin TL olarak kaldı.
Sincan ve Çimşit Mezarlıklarında aile kabristanları kişi başı 15 bin TL ve Ortaköy Mezarlığında ise 10 bin TL olarak tekrar belirlendi.