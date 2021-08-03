Kamuda toplu sözleşme başladı: Enflasyonun üstünde zam

Yaklaşık 4.2 milyon memur ve 2.2 milyon memur emeklisinin kazançlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında yapılan toplantıya, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

Bakan Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle ilgili, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ifadesiyle, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağımızı belirtmek isterim" dedi. Toplu sözleşmenin, tarafları daha ileri düzeyde dayanışma ve bütünleşmeye götürmesi temennisinde bulunan Bilgin, "Bu bütünleşmenin sosyal ve ekonomik şartlarda sorunları çözerek daha ileri bir anlaşmayla neticelenmesi hepimizin idealidir" diye konuştu. Ali Yalçın da Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini 12 Ağustos'tan önce beklediklerini söyledi.

YÜZDE 38 ARTIŞ TALEBİ MASADA

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur- Sen ve Türkiye Kamu- Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.