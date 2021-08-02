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    • Ekonomi
    • 02.08.2021 11:31
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    • 02.08.2021 11:57
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    Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

    Son dakika haberi... Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.

    Bakan Bilgin'den Toplu sözleşme açıklaması

    Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.

    MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ
    Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.



    İLK AÇIKLAMA GELDİ
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.

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    Haberler Ekonomi Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması