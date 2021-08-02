Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başladı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

MEMUR-SEN VE TÜRKİYE KAMU-SEN'İN ORTAK TALEPLERİ

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.





İLK AÇIKLAMA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız." dedi.