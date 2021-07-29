Emeklilik kredisi: Taksit maaştan kesilecek

Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü. Bu kapsamda Bağ-Kur'lulara prim borcunu yapılandırma ya da geçmişte dondurulan günlerini hesaplı şekilde ihya imkanı sağlandı.
Bu şekilde pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılırken, yeni bir kolaylık daha devreye alındı. Bu imkanlardan yararlanıp emekli olmak isteyen ancak nakit sıkıntısı yaşayanlara kredi fırsatı sağlandı.
3 BANKADAN KOLAYLIK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank arasında emekli olabilecek sigortalılara yönelik 'kredi işbirliği protokolü' imzalandı.