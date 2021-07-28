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    • Ekonomi
    • 29.07.2021 01:54
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    • 29.07.2021 01:54
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    29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu! A10 aldın aldın ürünleri yine dopdolu!

    29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı! A101 aktüel katalog listesinde birbirinden uygun fiyatlı ürün bulunuyor. Haftanın aldın aldın kampanyasında HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi, Piranha Bluetooth Kulaklık, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte; A101 aktüel ürünler listesi!

    takvim.com.tr
    29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu! A10 aldın aldın ürünleri yine dopdolu!

    A101 aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan A101 marketlerinde indirimli ürünler raflarda oluyor. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte tatile gideceklerin olmazsa olmazı kamp ürünlerine bu katalogda yer verilirken teknoloji ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte; 29 Temmuz A101 aktüel katalog!

    A101 29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.799 TL

    Toshiba 43" Full HD Smart Led Tv 3.099 TL

    HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 2.599 TL

    Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL

    Piranha Bluetooth Hoparlör 69,95 TL

    Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL

    Piranha Kablolu Kulaklık 34,95 TL

    Philips Powerbank 10.000 mAh 69,95 TL

    Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL

    GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL

    SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 1.999 TL

    SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 1.499 TL

    Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL

    Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 279 TL

    Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 109 TL

    Arzum Nuvo Saç Maşası 79,95 TL

    Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 259 TL

    Aprilla Saç Kesme Makinesi 79,95 TL

    Nuo Şarjlı Su Pompası 29,95 TL

    2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 175x34x30 cm 189,95 TL

    Aynalı Banyo Dolabı 70x60x15 cm 159,95 TL

    Ahşap Standlı Papatya Kahvaltılık 6'lı 64,95 TL

        Simax Borosilikat Cam Tencere 2 Litre 62,50 TL

        Luminarc Dikdörtgen Servis Tabağı 35 cm 19,95 TL

        LAV Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 39,95 TL

        LAV Meşrubat Bardağı 345 cc 4,50 TL

        LAV Kahve Yanı Su Bardağı Çeşitleri 2,95 TL

        Luminarc Temperli Oval Fırın Kabı Çeşitleri 21 cm 20,95 TL

        Seramik Kek Kalıbı Çeşitleri 25 cm 29,50 TL

        Seramik Sunum Tabağı 17,5 cm 4,95 TL

        Paşabahçe Dondurmalık 280 cc 2'li 6,50 TL

        Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 260 cc 10,50 TL

        Cam Kare Kavanoz 1 Litre 11,50 TL

        Cam Kare Kavanoz 2 Litre 14,95 TL

        Pasta Börek ve Borcam Taşıma Kabı 45x35 cm 14,95 TL

        Desenli Opal Fincan Takımı 12 Parça 49,95 TL

        Desenli Opal Tabak Çeşitleri 6,50 TL

        Çok Amaçlı Çanta 25 Litre 24,95 TL

        Masaüstü Baharat Seti 6'lı 15,95 TL

        Erzak Kabı Seti 3'lü 14,95 TL

        Küçük Boy Kayık Tabak 1,95 TL

        Süzgeç ve Un Eleği 5,50 TL

        Silikon Buzluk Çeşitleri 6,50 TL

        Lüks Pratik Sarımsak Ezici 6,95 TL

        Toprak Saksıda Citronella Mum 14,95 TL

        Desenli Çöp Kovası 10 Litre 22,50 TL

        Vakumlu Hurç 3'lü 11,50 TL

        Gırgır 5,50 TL

        Ahşap Katlanabilir Sandalye Seti 249,95 TL

        Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 219 TL

        Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi 129 TL

        Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi 79,95 TL

        Pavillo 2 Kişilik Çadır 129,95 TL

        Bestway Airbed Tek Kişilik Otomatik Şişme Yatak 249,95 TL

        Mikrofiber Plaj Havlusu 29,95 TL

        Bay / Bayan Deniz Şortu 14,95 TL

        Dijital Baskılı Bay Deniz Şortu 17,95 TL

        Çocuk Deniz Şortu 11,95 TL

        Büyük Boy Tavla 41,95 TL

        Crossbow Ok - Yay Seti 19,95 TL

        Plastik Okey Takımı 56,95 TL

        MGS Oyuncak Kale ve Pota 74,95 TL

        MGS Oyuncak Üç Katlı Otopark 59,95 TL

        GoKidy Oyuncak Kova Slime 23,95 TL

        Oyuncak Sevimli Araçlar 19,95 TL

        Oyuncak Meyve Desenli Gitar 19,95 TL

        Kappa Bay / Bayan Spor Ayakkabı 69,95 TL

        Kappa Bay Spor Ayakkabı 59,95 TL

        Kappa Halı Saha Ayakkabısı 59,95 TL

        Silk&Blue Bay Basic Tişört 17,95 TL

        Silk&Blue Bayan Basic Tişört 17,95 TL

        Kilim 100x200 cm 39,95 TL

        Kilim 120x180 cm 42,95 TL
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        Haberler Ekonomi 29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu! A10 aldın aldın ürünleri yine dopdolu!