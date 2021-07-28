29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu! A10 aldın aldın ürünleri yine dopdolu!

A101 aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan A101 marketlerinde indirimli ürünler raflarda oluyor. Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte tatile gideceklerin olmazsa olmazı kamp ürünlerine bu katalogda yer verilirken teknoloji ürünleri de dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte; 29 Temmuz A101 aktüel katalog!
A101 29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.799 TL
Toshiba 43" Full HD Smart Led Tv 3.099 TL
HI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 2.599 TL
Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL
Piranha Bluetooth Hoparlör 69,95 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 59,95 TL
Piranha Kablolu Kulaklık 34,95 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh 69,95 TL
Philips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL
GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 1.999 TL
SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 1.499 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 279 TL
Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 109 TL
Arzum Nuvo Saç Maşası 79,95 TL
Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 259 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 79,95 TL
Nuo Şarjlı Su Pompası 29,95 TL
2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 175x34x30 cm 189,95 TL
Aynalı Banyo Dolabı 70x60x15 cm 159,95 TL
Ahşap Standlı Papatya Kahvaltılık 6'lı 64,95 TL