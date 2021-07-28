Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?
Borcu bulunduğu için emekli olmak isteyenler, doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması yapıp emekli olma imkanı olan ancak toplu parası olmayanlar, geçmiş Bağ-Kur günlerini canlandırmak için nakde ihtiyacı olanlar…. Kamu bankalarından büyük bir fırsat geldi. Bu imkanı kullanın emekli maaşınız hemen bağlansın. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı.
28.07.2021 17:33
- Son Güncelleme: 28.07.2021 17:41