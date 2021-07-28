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Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?

Borcu bulunduğu için emekli olmak isteyenler, doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması yapıp emekli olma imkanı olan ancak toplu parası olmayanlar, geçmiş Bağ-Kur günlerini canlandırmak için nakde ihtiyacı olanlar&hellip;. Kamu bankalarından büyük bir fırsat geldi. Bu imkanı kullanın emekli maaşınız hemen bağlansın. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin merak edilen tüm detayları açıkladı.

FARUK ERDEM EKONOMI
takvim.com.tr
28.07.2021 17:33 - Son Güncelleme: 28.07.2021 17:41
Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği fırsat nihayet açıklandı.

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Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?

Kamu bankaları ve SGK devreye girdi banka kredisiyle emeklilik imkanı yeniden sunuldu.

Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?

Daha önceki yıllarda da benzer fırsatlar sunulmuş ve binlerce vatandaş bu sayede emekli olmuştu.

Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?

Haziran ayında devreye giren ve başvurularının Ağustos sonuna kadar devam edeceği yapılandırma kapsamında kamu bankaları emeklilik için toplu paraya ihtiyacı olan vatandaşlara kredi açacak.

Emekli olmak isteyenler bu fırsat kaçmaz! Maaşınız hemen bağlansın: Kredi ile emeklilik nasıl olacak?

Kredi taksitleri ise emekli maaşından kesilerek ödenecek.