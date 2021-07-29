Evde oturarak 10 ay boyunca maaş alın! İşsiz kalanlara 28.620 TL devlet desteği!
Sigortalı olarak çalışan vatandaşların maaşlarından birçok kesinti yapıldığı biliniyor. İş hayatındaki vatandaşlar işsiz kaldığında da devlet destekleri alabiliyor. İşten çıkarılan kişiler, maaşa ve çalışma süresine göre maaş alabiliyor. Böylelikle 10 ay boyunca toplam 28.620 TL para kazanabilirsiniz. Aylık olarak hesaplandığında 2.862 TL maaşa denk geliyor. İşte, işsizlik maaşı hakkında detaylı bilgiler!
İşsiz kaldığında başvuru yapan kişilere en az 6 ay en fazla 10 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılıyor. Her ay düzenli olarak 2862 TL toplamda 10 ay 28.620 TL devlet desteği veriliyor. En düşük işsizlik maaşları şu an 1431 TL olarak ödenirken en yüksek olarak da 2862 TL olarak veriliyor. İŞKUR, işsize işsizlik aylığı bağladıktan sonraki süre boyunca bazı durumlar vuku bulduğunda bu durumu, İŞKUR'a bildirmelidir. Bildirmezse şayet, işsizlik ödeneği kesilir. İşsizlik ödeneği almak için yapmanız gerekenler haberimizde!
Brüt maaşları üzerinden yüzde kırklık kısmı ile en az 6 ay boyunca işkur tarafından bu ödemler verilecek.Normalleşme dönemi ile beraber hizmet sektörü ve turizm sektörü yanı sıra yeme içme alanlarında hareketlilik armasından ötürü eleman ihtiyaçları artsa bile yine de işsizlik oranları hala devam ediyor.
Mayıs ayına meydana gelen işsizlik sayılarında 265 bin azalma gözlenirken bu oranların yüzde 13,2 gerilemesine yardımcı oldu. Fakat işsiz kalan vatandaşlar iş bulana kadar ekonomik anlamda biraz da olsa rahat edebilsinler diye işsizlik maaş ödemeleri veriliyor. Bu ödemeler en az 6 ay verilirken ödenen prim ve işsizlik ödemesine göre de 10 aya kadar artış gösterebiliyor.
Verilecek maaşlar işkur tarafından çalışma hayatında alınan brüt maaşın yüzde 40 oranına göre hesaplanıyor. Bu sayede vatandaşlar en az 1431 TL maaş alırken en fazla da 2862 TL olarak ödeme alabiliyor. Ödemeleri alabilmek için işten çıktıktan sonraki ilk 30 günlük süreç içerisinde işkur üzerinden başvuru yapılması gerekir.