Evde oturarak 10 ay boyunca maaş alın! İşsiz kalanlara 28.620 TL devlet desteği!

İşsiz kaldığında başvuru yapan kişilere en az 6 ay en fazla 10 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılıyor. Her ay düzenli olarak 2862 TL toplamda 10 ay 28.620 TL devlet desteği veriliyor. En düşük işsizlik maaşları şu an 1431 TL olarak ödenirken en yüksek olarak da 2862 TL olarak veriliyor. İŞKUR, işsize işsizlik aylığı bağladıktan sonraki süre boyunca bazı durumlar vuku bulduğunda bu durumu, İŞKUR'a bildirmelidir. Bildirmezse şayet, işsizlik ödeneği kesilir. İşsizlik ödeneği almak için yapmanız gerekenler haberimizde!