Kara propagandayı uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor: İşsizlik azaldı ihracatta rekor kırıldı



"Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yine geçtiğimiz aylarda açıklanan ihracat verileri de ekonomimizin verdiği olumlu sinyallerdendir.





TÜM ZAMANLARIN REKORU

Açıklanan istatistiklere göre nisan ayında yüzde 109 artışla tüm zamanların ihracat rekorunu kırarak 18,8 milyar dolar ihracat yapan Türkiye, mayıs ayında da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 artarak 16,5 miyar dolar ihracata ulaşmıştır. Haziran ayı ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir.