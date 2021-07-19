Kara propagandayı uluslararası istatistik kurumları yalanlıyor: İşsizlik azaldı ihracatta rekor kırıldı

Muhalefetin, özellikle pandemi sürecinin getirdiği olumsuzlukları da mazeret göstererek Türkiye ekonomisi üzerinde felaket tellallığı yaptığına dikkat çekilen raporda, "Pandemi etkisinin kırılmaya başladığı bugünlerde paylaşılan birçok istatistik, Türkiye ekonomisi adına olumlu sinyaller almamızı sağlamaktadır.
Ekonomide pandemi sonrası açılma sürecinin başladığı, Türkiye'nin ihracatta rekorlar kırdığı, sanayide çarkların hızlı dönmeye ve üretimin artmaya başladığı bugünlerde bu olumlu seyirden rahatsız olan muhalefet, TÜİK istatistiklerinin güvenilir olmadığı yönündeki kara propagandasına devam etmektedir" denildi.
ULUSLAR ARASI İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI
Raporda uluslararası kurumların paylaştığı istatistikler tek tek sıralandı. Raporda şu rakamlar paylaşıldı:
"Amerikalı yatırım bankası JP Morgan, yayınladığı son raporda Türkiye'nin 2021'e ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,1'den 6,8'e revize etti. IMF Mali İzleme Raporu'na göre salgın süreci boyunca Türkiye, G20'nin yükselen ekonomileri arasında yüzde 9,4'lük oranla en fazla ekonomisine likidite desteği sağlayan ülke oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody's, Türkiye'nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminini şubat ayında yüzde 3,5'tan 4'e çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4'ten 5'e yükseltti.
Fitch, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'ten 6,7'ye çıkarırken, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 4,5'ten 4,7'ye yükseltti. OECD mart ayında yayımladığı raporda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 2,9'dan 5,9'a çıkarırken, daha önce 2022'de yüzde 3,2 büyüyeceğini tahmin ettiği Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 3 olarak güncelledi."
İŞSİZLİK AZALDI
Sabah'ta yer alan habere göre, raporda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı veriler de yer aldı. Buna göre sanayi üretimi, mayıs ayında yüzde 1.3, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 40.7 arttı. 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre perakende cironun yüzde 49,2, gıda dışı satışlar otomotiv yakıtı hariç yüzde 62,5, otomotiv yakıtı satışlarının yüzde yüzde 60,2 arttı. Raporda, işsizlik ve istihdam rakamlarına yer verildi. TÜİK istatistiklerinde de işsizlik oranında azalma ivmesi görüldüğü belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: