Yerli otomobilde flaş gelişme! TOGG ilk görüntüleri paylaştı!

TARİH VERİP DUYURDULAR

Geçtiğimiz günlerde ise TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu.