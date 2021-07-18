Yerli otomobilde flaş gelişme! TOGG ilk görüntüleri paylaştı!

Yerli otomobilin üretim tesisinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Yerli otomobilin üretiminden ise ilk görüntüler ortaya çıktı. TOGG'dan yapılan paylaşımda son duruma ilişkin bilgiler verildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022'nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor.
TARİH VERİP DUYURDULAR
Geçtiğimiz günlerde ise TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "bir fabrikadan daha fazlası" olarak tanımlanan TOGG Gemlik Tesisi'nde inşaat çalışmaları birinci yılını doldurdu.