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    • Ekonomi
    • 15.07.2021 09:40
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    • 15.07.2021 09:48
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    Ekonomide 15 Temmuz darbe girişiminin etkilerini geride bıraktık! Türkiye OECD'de fark yarattı

    15 Temmuz hain darbe girişiminin etkisiyle 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan ülke ekonomisi, geçen sürede etkileri en aza indirdi. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Bu yıl yüzde 7 büyüme ve 200 milyar dolar ihracat rekoru bekleniyor.

    Ekonomide darbe girişiminin etkilerini geride kaldı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi, Türkiye ekonomisinin istikrarını da hedef aldı. Darbe girişiminin ardından geçen sürede ABD ile ilişkilerde gerilim, küresel salgın gibi yaşanan birçok olaya rağmen ekonomide çarklar dönmeye devam etti. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu performansla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.



    Darbe girişiminin etkisiyle 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 0.8 daralan Türkiye ekonomisi, geçen 5 yılda tüm engellere rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyen Türkiye ekonomisinde yılın ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler büyüme eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. İkinci çeyrekte güçlü ihracat ve baz etkisinin katkısıyla çift haneli büyüme gerçekleşmesi öngörülüyor. Sabah'ın haberine göre Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan ihracatın, bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırması bekleniyor.



    KURA RAĞMEN BÜYÜDÜ
    Hükümetin reel sektörü destekleme adımlarıyla 2016'nın son çeyreğinde yüzde 4.2 büyüyen ekonomi, yılı yüzde 3.2 büyüme ile kapattı. Darbe girişiminin etkilerini atlatan Türkiye ekonomisi, 2017'yi yüzde 7.4'lük büyümeyle geride bıraktı. 2018'de ABDÇin ticaret savaşı, Brexit, Fed faiz artırımı, jeopolitik risklerin yanı sıra ABD ile Türkiye gerginliği ekonomiye de yansıdı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4, ikinci çeyreğinde yüzde 5.6 büyüyen Türkiye ekonomisi, ağustosta spekülatif kur ataklarına rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 2.3'lük büyüdü.



        KÜRESEL SALGIN EKONOMİYİ ETKİLEDİ
        Spekülatif kur ataklarının ardından ivme kaybeden ekonomi, 2019'da yüzde 0.9 büyüdü. 2020'de Kovid- 19'un ekonomiye etkileri küresel çapta hissedildi. Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyüyen ekonomi, ikinci çeyrekte bu etkiyle yüzde 10.3 daraldı. 2020'nin ikinci yarısında normalleşme adımlarıyla hareketlenen ekonomi, üçüncü çeyrekte yüzde 6.3, son çeyrekte 5.9 büyüdü ve yılı yüzde 1.8'lik büyümeyle kapattı.

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