15 Temmuz hain darbe girişiminin kadın gazileri şanlı direnişi anlattı: Geri dönmeyi hiç düşünmedik



Vahide Şefkatlioğlu (45) eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu (54) ve üç çocuğu ile birlikte 15 Temmuz akşamında Esenler'deki evinlerinde duvarları boyuyorlardı. Hain kalkışmanın haberini akrabalarının telefonuyla aldılar. Halk meydanlarında darbecilerin kol gezdiğini öğrenince tereddüt dahi etmeden "Vatan" derdine düştüler. Sokaklara çıkıp darbecilere karşı dimdik yürüdüler. Bu esnada karı koca arkalarından gelen bir tankın altında kaldılar. Hainlerin kullandığı tank önce Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu altına aldı, ardından da Vahide Şefkatlioğlu'nun iki ayağının üzerinden geçti. Aylarca hastanede yoğun bakımda kalan Gazi Vahide, omuz omuza vatan savunmasına çıktığı eşinin şehit düştüğünü de orada öğrendi. Kendisi de sol bacağını tamamen kaybetmiş, sağ bacağını da kullanamaz hale gelmişti.



Hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümünde yaşadıklarını anlatan Şefkatlioğlu, "Hastanede gözlerimi açtığımda sorduğum ilk soru "vatan kurtuldu mu" olmuştu. Daha sonra eşimin şehit düştüğünü öğrendim. Benim sol bacağım da tamamıyla koptu, sağ bacağım ise kullanılamaz hale geldi. Beni ayakta tutan bir eşimdi, bir de bacaklarım. İkisini de kaybettim. Geriye dönüp baktığımda yine olsa yine yaparım diyorum. Vatan için ödediğim bedel "engel" değil, şereftir" ifadelerini kullandı.