15 Temmuz hain darbe girişiminin kadın gazileri şanlı direnişi anlattı: Geri dönmeyi hiç düşünmedik

Melike Ekinci (33), Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin darbe girişimine soyunduğu 15 Temmuz gecesinde annesi, babası ve 5 kardeşi ile birlikte İstanbul Esenler'deki evlerinde oturuyordu. Televizyondan öğrendikleri hain kalkışma haberinin ardından bütün ailesiyle birlikte sokağa döküldü. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplandılar, ardından da Atatürk Havalimanı'nı savunmak için insan akınlarına katıldılar. Tankın önünde bulunan kardeşini kurtarmak için hamle yaptığı sırada tankın çarpması sonucu belinden yaralandı. Yaralı halde havalimanı yakınlarında sürdürdüğü vatan nöbetine sabahın ilk ışıklarında gelen "kalkışma başarısız oldu" açıklamasıyla son verdi.
ÖLÜRSEK ŞEHİT OLURUZ
Yaşadığı anları anlatan gazi Ekinci: "Babam iki elini başının arasında koyup "eyvah" diye haykırmaya başladı. Bense "Ölürsek şehit oluruz" diyerek teselli etmeye çalışıyordum herkesi. Sabaha kadar orada bekledik, etraf sakinleşti. Çok büyük bir ihanetti bu. Tek biletli bir yolculuk gibiydi, geri dönmeyi hiç düşünmedik. Vatan düşmanlarına büyük ders verdik."
YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUM
Hain kalkışmanın vücudunda bıraktığı izler sebebiyle büyük acılar çektiğini belirten gazi Melike Ekinci "Tankın çarpması sebebiyle belimden ağır şekilde yaralandım. Yürümekte güçlük çekiyorum, çok ciddi bel ağrıları çekiyorum. Yine olsa aynısı yapardık. Tek silahımız elimizdeki bayrak ve içimizdeki vatan sevgisiydi" dedi.
'ALLAH EŞİME ŞEHİTLİK BANA GAZİLİK NASİP ETTİ'
Gazi Vahide Şefkatlioğlu, önce eşini şehit verdi, kendisi de iki bacağını kaybederek gazi oldu: Allah eşime şehitlik bana da gazilik verdi. O gece benim için kanlı değil "şanlı" bir gece olacak.