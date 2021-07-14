Son dakika kredi faiz oranları güncellendi! Tek tek açıklandı! Bayrama özel ihtiyaç kredisi! Hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor?

Son dakika kredi faiz oranları detayları vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu anlamda kurban bayramı tatili için geri sayım başladı.
Bayram tatili yapacak olan ya da ailesiyle zaman geçirecek vatandaşların nakit gereksinimi çoğalmaya devam ederken, bankalar bayrama özel gereksinim kredileri faiz oranlarına yeni kampanyalar yapmaya devam ediyor. Bayram kredileri, bankalar tarafından Ramazan ve Kurban Bayramları'na özel olarak hazırlanmış kredi çeşitleridir. Bankalar, kampanyalar ve çeşitli imkanlar ile müşterilerine en uygun krediyi sağlamak için yarışa girerler. Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse her banka bu yarışa katılır ve çeşitli kampanyalar yayınlar.
10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
Ziraat Bankası; Tüketici ihtiyaç kredisi ile müşterilerinin yüzünü güldürdü. %1.58 faiz oranı 388,06 TL aylık ödeme ile arzu ettiğiniz nakde kolayca sahip olabilirsiniz.
Akbank; Direkt kredi imkanı sunmaktadır. Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları %1.72 faiz ve 396,37 TL ödeme kolaylığı ile kredi sunmaktadır.
Vakıfbank 36 aya kadar vade imkanı sunar. İhtiyaç kredi faiz oranı %1.51. Ayrıca 380.58 TL aylık ödeme ile kredi vermektedir.
İNG Bank; 3 ay ertelemeli %1.35 faiz oranları 368,79 TL taksit oranlarıyla müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.