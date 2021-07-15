Ziraat Bankası, TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank faiz oranları ne oldu? Para lazımsa 36 ay vadeli 10.000 TL veriliyor!

TEB, İNG, QNB Finansbank, Garanti, Akbank ve Denizbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusu vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Başta kamu bankaları olmak üzere hem özel hem devlet bankaları pandemi sürecinde pek çok uygun kredi paketi açıkladı. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları… Bankalar tüketicilerin topladıkları mevduatı, diğer tüketicilere kredi olarak kullandırmaktadır. Her iki ürünün de belirli bir faiz oranı vardır. Burada faizi belirlerken Bankalar faiz oranını; reel risksiz faiz oranına, beklenen enflasyon oranına, vade risk primine, temerrüt risk primine ve likidite risk primine bakarak yapmaktadır.