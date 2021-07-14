2021 ÖTV indirimi son dakika var mı, ne zaman yapılacak? Otomobil fiyatları ucuzlayacak mı? 2021 model sıfır araç fiyatları değişecek!

Yüzde 50'lik ÖTV Matrahı 145 Bin TL'ye Yükselecek Mi?

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel alt donanım paketlerine sahip araç modellerini yüzde 50'lik ÖTV dilimde tutabildiklerini vurgulayarak konuya ilişkin şu açıklamada bulundu;

"Hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz"

Ayrıca Berkel sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesi yani üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ettiklerini açıkladı.