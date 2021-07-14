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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 12:38
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    • 14.07.2021 12:38
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    2021 ÖTV indirimi son dakika var mı, ne zaman yapılacak? Otomobil fiyatları ucuzlayacak mı? 2021 model sıfır araç fiyatları değişecek!

    ÖTV indirimi olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın çoğalması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında ehemmiyetli bir düzelmeye sahne oldu ancak maliyetler de çoğalmaya devam ediyor. Bu gidişat da son yarıyılda yeni modellerden çok taşıtların maliyetlerinin konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor. Önde gelen otomotiv sektörü temsilcileri hızla yükselen araç fiyatlarına karşın ÖTV indirimi ve ÖTV matrahında düzenleme bekliyor. Bilindiği üzere ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişikliğe gidildi. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen 85 bin TL ile 130 bin TL arasında satışa sunulan araçlar için yüzde 50, 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulama kararı getirildi.

    takvim.com.tr
    2021 ÖTV indirimi son dakika var mı, ne zaman yapılacak?

    Son günlerde ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı araba alacak vatandaşlar tarafından merak edilirken gözler son gelişmelere çevrildi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti.
    ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme gelecek mi sorusu vatandaşlardan ziyade otomotiv sektörü tarafından da merak edilmeye başladı. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile araç fiyatlarında gülen hızlı artış matrahı 130 bin TL'nin altında araç kalmamasına neden olacak. İşte 2021 ÖTV indirim veya düzenlemesine ilişkin merak edilen detaylar...

    Son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi nedeni ile üretimde yaşanan sıkıntılar araç fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa sunulan araç kalmamasına neden oldu. Önümüzdeki süreçte düzenleme yapılmaması halinde daha birçok uygun fiyatlı araç da yüzde 80'lik ÖTV vergi dilimine girecek.

    ÖTV İndirimi veya ÖTV Matrahında Bir Değişiklik Olacak Mı?

    ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme otomotiv firmaları tarafından en çok beklenen talepler arasında yerini aldı. Türkiye de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni matrahı 130 bin TL'nin altında kalmayacağı belirtiliyor ve araçların yüzde 80 vergi dilimine gireceği ifade ediliyor. Bu da araçların 50 ila 80 bin TL arasında zamlanması anlamına geliyor. Sektörün önde gelenleri ise ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında acil düzeltmeye gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

        Yüzde 50'lik ÖTV Matrahı 145 Bin TL'ye Yükselecek Mi?

        Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel alt donanım paketlerine sahip araç modellerini yüzde 50'lik ÖTV dilimde tutabildiklerini vurgulayarak konuya ilişkin şu açıklamada bulundu;

        "Hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz"

        Ayrıca Berkel sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesi yani üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ettiklerini açıkladı.

        Matrah değişimi ne anlama gelir?

        Halihazırda otomobillerde uygulanan ÖTV dilimleri ve matrah geçtiğimiz yıl değişti. Buna göre 1.600 cc motor hacmini geçmeyen matrahı ise 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olanlar için ÖTV oranı yüzde 50. 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Ancak döviz kurları nedeniyle matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan otomobil sayısı bir hayli azaldı.

        Orta sınıftaki birçok otomobil dahi yüzde 80 ÖTV dilimine girdi. Aynı modelde otomatik vites seçeneği için 80 bin TL fark oluştu. Bu sebeple sektör temsilcileri yüzde 50 ÖTV'lik dilimdeki matrahın üst sınırının 130 bin TL'den yukarı çekilmesini istiyor. Bu dilimde üst limitin 140-145 bin TL'ye çıkartılmasını talep ediyorlar.
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        Haberler Ekonomi 2021 ÖTV indirimi son dakika var mı, ne zaman yapılacak? Otomobil fiyatları ucuzlayacak mı? 2021 model sıfır araç fiyatları değişecek!