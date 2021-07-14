2021 ÖTV indirimi son dakika var mı, ne zaman yapılacak? Otomobil fiyatları ucuzlayacak mı? 2021 model sıfır araç fiyatları değişecek!

Son günlerde ÖTV indiriminin yapılıp yapılmayacağı araba alacak vatandaşlar tarafından merak edilirken gözler son gelişmelere çevrildi. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sonrası sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artış sonrası otomobil piyasası durma noktasına gelmişti.
ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme gelecek mi sorusu vatandaşlardan ziyade otomotiv sektörü tarafından da merak edilmeye başladı. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni ile araç fiyatlarında gülen hızlı artış matrahı 130 bin TL'nin altında araç kalmamasına neden olacak. İşte 2021 ÖTV indirim veya düzenlemesine ilişkin merak edilen detaylar...
Son dönemde kurda yaşanan artış ve pandemi nedeni ile üretimde yaşanan sıkıntılar araç fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Bu artışlar Türkiye piyasasında yüzde 50'lik vergi diliminde yani matrahı 130 bin TL'nin altında satışa sunulan araç kalmamasına neden oldu. Önümüzdeki süreçte düzenleme yapılmaması halinde daha birçok uygun fiyatlı araç da yüzde 80'lik ÖTV vergi dilimine girecek.
ÖTV İndirimi veya ÖTV Matrahında Bir Değişiklik Olacak Mı?
ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında yeni bir düzenleme otomotiv firmaları tarafından en çok beklenen talepler arasında yerini aldı. Türkiye de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araç modelleri yüzde 50'lilik ÖTV vergi diliminde yer alıyor. Dolar kurunda yaşanan artış nedeni matrahı 130 bin TL'nin altında kalmayacağı belirtiliyor ve araçların yüzde 80 vergi dilimine gireceği ifade ediliyor. Bu da araçların 50 ila 80 bin TL arasında zamlanması anlamına geliyor. Sektörün önde gelenleri ise ÖTV indirimi veya ÖTV matrahında acil düzeltmeye gidilmesi gerektiğini belirtiyor.