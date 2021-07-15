Bankalardan 120 ay taksitle yarı fiyatına hacizli konut satışı! Ziraat Bankası, Vakıfbank konut satışı müjdesi geldi! %30 ile %50 daha ucuz!

Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere bankaların satışa çıkarttığı gayrimenkuller, konutlar ev almak isteyen vatandaşın takibine takıldı. Bu sayede hem bankaların sunduğu özel konut kredisi faizi ve 120 aya varan vade fırsatlarından yararlanıyorsunuz hem de teklif usulüyle alacağınız gayrimenkulleri daha düşük hatta bazı konutlarda yarı fiyatlara alabiliyorsunuz. Bu taşınmazların indirimli olmasının birkaç nedeni var. Bankalar hacizli gayrimenkul satışını açık arttırma üzerinden yapar. Bankaların internet sitelerine yapacağınız başvuru ve fiyat teklifleriyle kolay bir şekilde gayrimenkul satın alabilirsiniz.