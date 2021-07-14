Son dakika: Dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL? İşte merak edilenler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?