Son dakika: Dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL?

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL? İşte merak edilenler...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 8,6380 liradan, avro 10,1780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,6360 liradan alınan dolar, 8,6380 liradan satıldı. 10,1760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1780 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1830 lira olmuştu.
SABAH SAATLERİNDE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve 8,6218 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8,6409'dan tamamladı.