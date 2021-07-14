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    • Ekonomi
    • 14.07.2021 13:45
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    • 14.07.2021 14:03
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    Son dakika: Dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının açıklanmasının hemen ardından döviz kurlarındaki son gelişmeler merak konusu oluyor. İstanbul serbest piyasada dolar 8,6380 liradan, avro 10,1780 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1830 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL? İşte piyasalarda son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından döviz kurlarındaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve euro kaç TL? İşte merak edilenler...

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

    İstanbul serbest piyasada dolar 8,6380 liradan, avro 10,1780 liradan güne başladı.

    Serbest piyasada 8,6360 liradan alınan dolar, 8,6380 liradan satıldı. 10,1760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1780 lira olarak belirlendi.

    Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6040 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1830 lira olmuştu.

    SABAH SAATLERİNDE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

    Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 8,62 seviyelerinde işlem görüyor.

    Dün düşüş eğiliminde hareket eden ve 8,6218 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kaybederek 8,6409'dan tamamladı.

        Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 8,6210'dan işlem görüyor.

        Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,1 azalışla 10,2350'den, sterlin/TL de 0,3 değer kaybıyla 11,9610'dan satılıyor.

        Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 92,3 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1859'dan işlem görüyor.

        Analistler, sanayi üretim endeksinin mayısta yıllık yüzde 40,7, aylık 1,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdiğini belirterek, yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin ve yeni tip koronavirüs salgınının ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

        AVRUPA BORSALARI, İNGİLTERE HARİÇ DÜŞÜŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 düşüşle 460,48 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 15.776 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükselişle 7.144 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 azalarak 8.765 puanda , Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 6.547 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 25.209 puanda bulunuyor.

            Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalarak 1,1849 seviyesinden işlem görüyor.

            Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,3 artarak beklentiler seviyesinde gerçekleşti.

            Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile şirketlerin 2'nci çeyrek finansal sonuçlarının yatırımcıların kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Avrupa tarafında ise maliye bakanları toplantısının takip edileceğini kaydetti.
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